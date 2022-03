Gulbrandsen om Formel 1-fansen: – Ikke bra

Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen liker ikke utviklingen i stemningen mellom fansen til Lewis Hamilton (37) og Max Verstappen (24).

NYE DUELLER: Lewis Hamilton ble nummer tre i sesongstarten sist helg, mens Max Verstappen aldri kom til mål da bilen stoppet. Her er de under testing foran sesongstarten i Bahrain tidligere i mars. Søndag kjører de i Saudi-Arabia.

Den økte interessen for Formel 1 kommer med en negativ side, ifølge flere eksperter. Den nye fansen oppfører seg annerledes. Rivaliseringen og kampen mellom Hamilton og Verstappen fører til steile fronter mellom fansen.

– Formel 1 og bilsport er veldig gemyttlig. Det er aldri bråk på tribunen. Fans av ulike førere kan sitte ved siden av hverandre og det god stemning. Men med den økte interessen ser vi en effekt, den nye fansen kommer inn oppfører seg annerledes. Det er mer polarisert. Det er en hardere tone mellom fansen, sier Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

KONKURRENTER: Lewis Hamilton (t.v.) er verdensmester syv ganger, mens Max Verstappen har én tittel. Her er de under oppstilling til bilde av alle 20 sjåførene foran sesongstarten i Bahrain.

I fotball blir noen kamper kalt «hatkamper», som Vålerenga mot Lillestrøm, Liverpool mot Manchester United og oppgjørene mellom Celtic og Rangers i Skottland.

– Personlig syns jeg ikke utviklingen er bra. Det er greit med temperatur, men det kan minne om andre idretter, sier Gulbrandsen.

Det ble ingen duell mellom Verstappen og Hamilton i første VM-runde. Det ble derimot heftige forbikjøringer mellom Verstappen og Charles Leclerc, mens bilen til Verstappen sluknet og stoppet.

TV-bildene viste Verstappen- og Ferrari-fans side om side. Gulbrandsen poengterte under sending at det var fine bilder.

I sesongens andre løp denne helgen vant Verstappen foran Leclerc.

FORMEL 1-EKSPERT: Atle Gulbrandsen i Viaplay.

Det harde ordskiftet står mellom fansen til Verstappen og Hamilton. Det toppet seg da VM ble avgjort i siste runde i fjor. Hamilton hadde det hele i sin hule hånd, inntil ett par runder gjensto og Nicholas Latifi krasjet like før slutt. Det utløste et kaos av beskjeder fra løpslederen og sikkerhetsbil og endte med at Verstappen vant og ble verdensmester, mens Latifi fikk drapstrusler.

– Vi som kommenterer kan nesten ikke nevne et av de to navnene uten å bli beskyldt for å holde med dem. Dette er noe nytt for oss. Vi må jo forklare hva som foregår på banen, og om vi mener en fører kan ha skyld, så betyr ikke det at vi heier på den andre, sier Gulbrandsen.

Han mener måten Netflix-serien «Drive to Survive» dramatiserer og overdriver konfliktene og rivaliseringen mellom teamsjefene Christian Horner (Red Bull) og Toto Wolff (Mercedes) og Verstappen og Hamilton, og at det utløser mye følelser.

PALLEN I BAHRAIN: Charles Leclerc (til venstre) vant foran Carlos Sainz og Lewis Hamilton i det første VM-løpet.

– Verstappen er den mest populære føreren i Formel 1, det viser flere undersøkelser. Han har mange unge fans. Han er litt bøllete både på og utenfor banen, mange liker det. Mens Hamilton er en eksentrisk fyr i rare klær. Hamilton er en mann med gode verdier, men det kan kanskje bli for mye av det gode, og at han blir for politisk korrekt, sier Gulbrandsen til VG.

Anna Andersson har skrevet Formel 1 i svenske Aftonbladet i 20 år. Hun mener Horner og Wolff må ta mye av skylden for ordkrigen mellom fansen.

– Wolff og Horner er veldig tøffe i sine kommentarer mot hverandre og bruker ord som ligger helt på grensen til hva en normal samtale tillater. Det ble ikke bedre etter den kontroversielle avslutningen på forrige sesong. Samtidig er konkurransen mellom de to førerne veldig bra for sporten. Det er nesten så virkeligheten i fjor overgikk historien, og Formel 1 i virkeligheten hittil har vært klart bedre enn «Drive to Survive». Hva mer kan vi ønske oss? spør Andersson.