– Jeg tenker ikke det verste før det motsatte er bevist. Uansett hvor dårlig jeg har vært. Snart står Wenche Stensvold på startstreken med en spesiell historie. Sport Løping Fikk kreft for syvende gang. Nå skal hun løpe maraton.

Da Wenche Stensvold fikk kreft for syvende gang, tenkte hun: Er det mulig?

47 minutter siden

47-åringen løper 10 for Grete under Oslo Maraton lørdag. Det er til ære for langdistansedronningen Grete Waitz, som var hennes forbilde og rollemodell.

Da løperlegenden gikk bort i 2011 etter kreftsykdom, var Stensvold ferdig med seks runder med leukemi mellom årene 2004 og 2009. Stadig kom tilbakeslag, men endelig kunne den tidligere sykkelproffen puste lettet ut. Trodde hun.