Tomac om VM-uttaket: – Kommer sikkert til å grine hvis han ringer meg

VM-oppladningen til Marta Tomac har vært alt annet enn optimal. I toppkampen mot Storhamar beviste hun at formen er i anmarsj – i grevens tid til VM-uttaket.

Marta Tomac spilte onsdag sin andre kamp etter koronasmitten. – Jeg sliter fortsatt med pusten og med litt trykk i brystet, men alt i alt går det framover, forsikrer Tomac.

14 minutter siden

KRISTIANSAND: – Det var veldig gøy i dag med masse publikum på tribunen. Jeg synes at jeg bidro både framover og bakover. Det er veldig digg å være tilbake, konstaterte Marta Tomac etter at Vipers hadde slått Storhamar 33–26 og tatt tilbake tabelltopp i Eliteserien.

Mot Krim på lørdag spilte hun sine første minutter for Vipers etter at hun ble koronasmittet på landslagssamling for en snau måned siden. Fortsatt sliter hun med «tungt pust og litt trykk i brystet».