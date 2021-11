Vålerenga kneblet Storhamar i «hockeyklassikeren» på Jordal Amfi

(Vålerenga – Storhamar 6–5, etter straffeslag) Vålerengas Tobias Lindström (33) sørget for at «landslagsduellen» med Patrick Thoresen (37) og Storhamar endte med hjemmeseier foran 4000 tilskuere.

HEI SANN PATRICK: Landslagskameratene Martin Røymark (i midten) og Patrick Thoresen (t.v.) under kampen torsdag kveld. Der førstnevnte gikk seirende ut.

Måten Thoresen på egenhånd tok tak i kampen i andreperioden var et mesterstykke fra veteranen, men Tobias Lindström sto frem i den avgjørende fasen av kampen, og skapte et jubelbrøl for to, for dem, deilige poeng i møte med Storhamar. Med flust av norske landslagsspillere i aksjon.

De to rivalene har gjennom hockeyhistorien bydd på mange saftige dueller. Mange av dem om serie- og NM-titler, men også den vanlige seriekampen torsdag kveld foran 4000 tilskuere ble en svært severdig og underholdende batalje.

Med en gul og blå-farget sving med tilreisende supportere inne blant en stadig mer tilbakevendende gjeng med Vålerenga-tilhengere i deres nye storstue, ble det trøkk og stemning i topp norsk klasse innen hallidrettene her til lands.

Vålerengas iskrigere ble av de fleste tippet øverst på tabellspådommene før årets hockeysesong, men den nye trenere, Kenneth Larsen, har slitt med å få sitt «stjernetunge» mannskap til å prestere.

Landslagsprofilene Mathis Olimb og Stefan Espeland var blant navnene som ble hentet inn for å sikre titler på Nye Jordal Amfi.

Riktignok scoret den finske super-importen Mika Partanen to ganger i den første perioden. Med 13 scoringer så langt, leder han an og leverer offensivt, for Oslo-klubben - som har som mål å ta sin første NM-tittel siden 2009.

Men Storhamar har Patrick Thoresen.

37-åringen gjorde et fantastisk forarbeid på Storhamars første scoring i kampen, og da han satte to mål i den andre perioden, begynte man å tenke at Fjordkraft-ligaens beste spiller denne sesongen skulle spolere kvelden for Vålerenga. Det stod 4–3 til Hamar-laget.

fullskjerm















AVGJØRELSEN: Tobias Lindström beseirer Viktor Kokman i straffeslagskonkurransen.

14 scoringer har han så langt denne sesongen, og er poengkonge i den norske serien.

– Jeg ville vært skuffet om jeg ikke hadde ligget i toppen, uansett om jeg var 34 eller 38 år, sa Patrick Thoresen til VG foran kampen torsdag.

– Jeg synes spillet mitt har vært i samsvar med statistikken. Jeg gjør kloke valg, er engasjert fysisk og er en god leder for medspillerne mine, sier han om hvorfor han fortsatt dominerer norsk ishockey.

I tredjeperioden snudde Vålerenga kampen med scoringer av Thomas Olsen og Tobias Lindström. Sistnevnte dro seg inn i «slottet» foran Viktor Kokman i Storhamar-målet og sendte pucken inn i nettet.

En trepoenger var i emning.

Men på tampen av perioden tok Storhamar-sjefen Anders Gjøse ut målvakten, og lyktes med det. For med tomt bur, og en ekstra spiller i angrep, dyttet Eirik Salsten inn utligningen og skaffet overtidsspill.

Kampen gikk til straffeslag, der avgjorde Tobias Lindström. Som han har gjort så mange ganger tidligere. En mentalt viktig seier for Vålerenga i duellen med tabellnabo Storhamar.

De er nummer 3 og 4 på tabellen, begge med 30 poeng. Stjernen fører an med 40.

Andre resultater torsdag:

Ringerike Panthers – Stavanger Oilers – 0–3

Sparta – Manglerud Star 3–2, etter straffeslag

Lillehammer – Frisk Asker 3–4, etter straffeslag

Stjernen – Grüner 6–1