Skøytestjernen Nils van der Poel raser mot Nederland: – Dette er korrupsjon

Det nederlandske skiforbundet skriver på egne hjemmesider at de prøver å påvirke isforholdene under OL. Det får svenske Nils van der Poel (25) til å tenne.

SKØYTEKONGE: Nils van der Poel hever armene etter å ha sikret gullmedaljen på 5000-meteren i Beijing i helgen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det her er korrupsjon. Det er den største skandalen i sporten vår, sier van der Poel på onsdagens pressekonferanse, ifølge Aftonbladet.

I artikkelen sier Sander van Ginkel i det nederlandske skøyteforbundet at de nederlandske løperne tjener på å ha så hard is som mulig – og at han selv forsøker å påvirke de som håndterer isen ved å selv måle temperaturen på isen.

– Jeg forsøker å ordne så fordelaktige omstendigheter som mulig for våre løpere, sier van Ginkel i artikkelen.

LES OGSÅ: For noen år siden la han opp for å dra i militæret - nå er han gullfavoritt i Beijing

Nils van der Poel var storfavoritt på 5000-meteren på lørdag og satte også olympisk rekord, men måtte samtidig grave dypt og var bare 47 hundredeler foran nederlandske Patrick Roest.

Norske Hallgeir Engebraaten overrasket for øvrig stort og tok bronsen.

Etter løpet fikk van der Poel en overraskende telefon midt i intervjuet:

Nå mener altså van der Poel, som selv har nederlandsk far, at det ikke går overens med sportens ånd at nederlenderne forsøker å drive lobbyvirksomhet.

– Først vil jeg si at jeg har den største respekt for de nederlandske skøyteløperne og jeg har den største tillit til banemannskapet, men vi må diskutere fair play i sporten vår – og dette er for meg langt ifra fair play. Dette er korrupsjon, sier van der Poel – og fortsetter:

– Dette er å prøve å påvirke ting til din fordel ved å bruke uetiske og umoralske metoder. Jeg kan ikke forstå hvorfor det nederlandske skøyteforbundet kan la dette skje, og jeg forstår ikke hvorfor de vil at verden skal vite at det skjer.

– Det er pinlig, ikke bare for det nederlandske forbundet, men også for de nederlandske rytterne. Dette er den største skandalen i vår idrett. Vi har hatt dopingsaker og jeg kan ikke se at dette er mindre alvorlig, freser van der Poel.