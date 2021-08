Norges OL-kvalik: Zucca møter sin overmann

JORDAL AMFI (VG) Mats Zuccarello (33) er ishockeylandslagets nøkkel til suksess i OL-kvalifiseringen. Patrick Thoresen (37) påpeker imidlertid at Norges eneste NHL-stjerne møter sin overmann i utfordrer Slovenias Anže Kopitar (33) - i alle fall utenfor isen.

IKKE HELT DER: Mats Zuccarello under ishockeylandslagets treningsøkt i Jordal Amfi tirsdag morgen.10 dager før Norges første kamp i OL-kvalifiseringen, mot Sør-Korea.

33 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– I Slovenia tror jeg han er enda større enn det Mats er i Norge. Uten at jeg vet det. Men Slovenia er et mer kompakt, lite land, og så får de frem slike verdensstjerner. Han har vunnet et par «pokaler» (NHLs Stanley Cup) og tatt Slovenia til OL før, slik Mats har gjort det med Norge, svarer ishockeylandslagets superveteran Patrick Thoresen på spørsmål om hvor stor Anže Kopitar er.

– Han er en av de beste i verden. Det har han vært i 10 år. Han har vunnet Stanley Cup to ganger (2012 og 2014) og er en av topp fem senterne i verden. Det sier jo litt at han skal komme hit til Jordal og spille for Slovenia. Det blir ikke lett, sier Mats Zuccarello.

Han understreker at det - at Norge i motsetning til forrige OL-kvalifisering er underdog og kan slå nedenfra og opp - «kan gi oss det lille ekstra».

VERDENSSTJERNE: Slovenias Anže Kopitar (33) kommer til Jordal. I 2018 ble han kåret til NHLs beste defensive løperspiller. Her med trofeet som bevis for utmerkelsen.

Fakta Norge-Danmark i siste kamp Norges ishockeylandslag har kvalifisert seg for tre OL på rad: Vancouver 2010, Sotsji 2014 og Pyeongchang 2018. Mats Zuccarello fikk sitt internasjonale gjennombrudd i Vancouver i februar for drøyt 11 år siden og undertegnet noen måneder senere sin første NHL-kontrakt med New York Rangers. Han spilte ikke for Norge i Sør-Korea for tre og et halvt år siden etter som NHL ikke kom til enighet med Det internasjonale ishockeyforbundet om deltagelse. Norge spiller mot Sør-Korea 26. august, Slovenia 27. august og Danmark 29. august i OL-kvalifiseringen i Jordal Amfi i Oslo. Gruppespillvinneren er kvalifisert for OL i Beijing i februar 2022. Vis mer

forrige













fullskjerm neste TRENING: Patrick Thoresen under trening på Jordal tirsdag. 1 av 6 Foto: Fredrik Solstad

Mats Zuccarello ga tidligere i sommer sin NHL-klubb Minnesota Wild beskjed om at han vil spille for Norge under OL-kvalifiseringen i Jordal Amfi 26. til 29. august. Slovenias ledestjerne Anže Kopitar har gitt samme beskjed til Los Angeles Kings. Kopitars Slovenia - med to millioner innbyggere - møter Zuccarellos Norge - med 5,5 millioner innbyggere - deres andre kamp i OL-kvalifiseringen fredag 27. august.

Slovenia vant tre gullmedaljer (kano, sykkel og klatring ved Janja Garnbret), en sølvmedalje og en bronsemedalje i Tokyo-OL, mot Norges fire gull, to sølv og to bronse.

– De er stjerner for hvert sitt land, slår Patrick Thoresen fast.

Kopitar har spilt 15 sesonger for Los Angeles Kings i NHL, de fem siste som kaptein for California-klubben. Han vant Stanley Cup med Los Angeles Kings andre gang i 2014, etter finaleseier over New York Rangers - med Mats Zuccarello. For tre år siden ble han kåret til NHLs beste defensive løperspiller.

Kopitar er under en åtte års kontrakt med Los Angeles Kings. Totalt er den verd drøyt 700 millioner kroner. Kommende sesong gir den ham 70 millioner kroner. Til sammenligning er Zuccarello under en femårs kontrakt med Wild. Den er verd nær 270 millioner kroner totalt. Kommende sesong får han 53 millioner, før skatt.

Anže Kopitar sørget for at Slovenia kvalifiserte seg for OL i Sotsji for syv år siden (0–5 for Sverige i kvartfinalen), for fem år siden ledet han dem til OL i Pyeongchang - men fikk i likhet med Mats Zuccarello ikke spille for hjemlandet i Sør-Korea for tre år siden (Norge til kvartfinale etter 2–1 over Slovenia i spilleforlengelse - Zuccarello sendte hilsen to matchvinneren).

I NORGE: Mats Zuccarello under trening på Jordal tirsdag.

Fordi NHL og Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF ikke kom til enighet om betingelsene for NHL-spillernes deltagelse. Det er også tilfellet foran Beijing-OL om seks måneder.

Les også Zucca trukket inn i covid-19-krangel

Mats Zuccarello har trent på is med Vålerenga de to siste ukene. Det «sitter ikke helt» ennå, men «kommer vel». Han får anledning til å finslipe formen i Norges to treningskamper mot Latvia i Riga fredag og lørdag, før første kamp i OL-kvalifiseringen - mot Sør-Korea neste torsdag.

– Dette er det lagspill, med 20 mann på begge sider av banen. Én spiller kan nok ikke gjøre så stor forskjell. Men jeg kan jo prøve å hjelpe til med det jeg kan. Det er absolutt ikke noe jeg, Patrick (Thoresen), Olimb (Mathis og Ken André) eller Holøs (Jonas) kan gjøre alene - skyte Norge dit (til OL), svarer Mats Zuccarello på spørsmål om han kjenner et press som følge av oppfatningen «Zucca er med igjen!»

– Dette er noe vi må gjøre samlet, sier han.

– Hvis du skulle gi en «Drillo-prosentsjanse» dere har for å vinne, hva vil du si den er?

– Jeg er ikke like smart som Drillo, svarer Mats Zuccarello.

– Prøv å være det?

– Nei, jeg har ikke peiling, svarer Zucca avvæpnende.