Ida (18) venter på voksenkamper, mens Amang (22) har fått dømme toppfotball

Koronareglene slo annerledes ut for dommerne. Det kan føre til dommermangel.

– Jeg har blitt litt reddet av 2. divisjon og Toppserien, sier Amang Kanyi.

Nå nettopp

Publikum står i skjerf og drakter, noen i hvitt, andre i blått. På den regntunge gressmatten jubler en spiller for mål ved å skli fem meter i knestående mot trenerbenken. Dette er lokaloppgjør i 2. divisjon.

Amang Kanyi følger rolig med fra midtstreken. Han vet at kampen lukter gule kort og harde sklitaklinger. Han har forberedt seg på hvem som kjefter, hvem som går hardt i taklingene og hvor han må følge ekstra nøye med.

– Jeg er kjempenervøs. Du vet aldri hva som skjer i sånne lokaloppgjør, sier 22-åringen før kampstart.

– Rask, iskald og god på offside. Slik oppsummerer Amang Kanyi sine styrker som dommer.

Men så fort fløyten går, er han iskald. Denne dagen er han assistentdommer i oppgjøret mellom Øygarden og Sotra. Det tar 14 minutter før en altfor sen sklitakling gir kampens første gule kort.

Kanyi løper opp og ned, uanstrengt, prater høflig med spillerne og trenere underveis, er kontant i flaggbevegelsene. Noen kontroverser blir det, men alle takker dommertrioen for kampen denne kvelden.

Disse kom dårlig ut av koronareglene

Under pandemien har Kanyi holdt seg i form på egen hånd, og er også blant de heldige som dømmer toppfotball.

Ida Markeset (18) har vært mindre heldig. Hun skulle egentlig ha begynt som hoveddommer for menn i 5. divisjon denne våren, men stans i breddefotballen har holdt henne på aldersbestemt nivå.

– Det siste året har det vært ganske lite kamper. Alle kriger liksom om å få noen. Det har vært litt kjedelig, sier Markeset.

Ida Markeset sier det har vært kjedelig å vente på å dømme større kamper. – Heldigvis er jeg fortsatt ung og har mange muligheter.

Mens utøvere under 20 år har fått drive med idrett, har rangering i større grad bestemt mengden kamper for dommerne.

– De som var høyest rangert var jo litt heldige, mens de som dømmer 5. og 4. divisjon kom dårligst ut, sier Petter Toppe, tidligere toppdommer og nå dommerutvikler i Hordaland fotballkrets.

Dommermangel kan gi trøbbel

Toppe tror mangelen på kamper for mange kan ha ført til sviktende motivasjon, særlig hos de unge.

Det er ennå vanskelig å si nøyaktig hvor mange de har mistet under pandemien, men Toppe tror rundt én av ti er borte, et ganske normalt frafall.

Rekrutteringen er det verre med.

– Det som er vår største bekymring for de neste sesongene, er at vi ikke har fått utdannet nok nye dommere under pandemien til å få avviklet alle kampene.

Det har vært digitale dommerkurs, men færre har deltatt. Spørsmålet er dessuten om man klarer å holde på de ferske dommerne. Oppfølging og fysiske møteplasser er viktig, sier Toppe.

– Det er vår store utfordring. Hvor mange av disse klarer vi å beholde når aktiviteten har vært så lav?

– Jeg skal bare prøve å nå så langt jeg kan. Den dagen det ikke er gøy lenger, har jeg gjort mitt, sier Markeset.

– Kan bli Eliteseriedommer

Kanyi og Markeset kjenner flere som har slitt med motivasjonen, men for dem var det aldri aktuelt å gi seg.

Kanyi har ambisjoner om å bli toppdommer, og Toppe tror han kan bli en av de neste som tar steget opp til Eliteserien.

– Amang er kanskje det råeste talentet vi har i norsk fotball som assistentdommer, sier Toppe.

Markeset har så vidt fylt 18 år, men når sesongen nå sparkes i gang, skal hun altså være kampleder for godt voksne menn.

Hun har opplevd å bli skjelt ut og gått gråtende av banen, forteller hun, men mener det å mestre disse kampene er noe av det som gjør det kjekt.

– Ofte brenner det i 90 minutter der ute. Jeg kan ikke vinne kampen, men jeg skal prøve å få begge lag til å være litt fornøyde

– Som mannlig dommer har man automatisk litt ekstra tillit, særlig hvis man er 180 høy og ser selvsikker ut. Som jente mister man den, mener Markeset.

Dommersjefen sier Markeset kan nå så langt hun vil. Selv sier hun at hun først skal få til 5. divisjon før hun setter nye mål.

– Jeg skal vise at jeg kan dømme, uansett om jeg er jente. Her har det ingenting å si hvilket kjønn man har.