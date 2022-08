RBK-helter blir irritert på de som ikke heier på Glimt: – Det er som å pisse i buksen

Dinamo Zagreb er siste hinder før gruppespillet i Champions League for Bodø/Glimt. Flere norske supportere håper ikke Glimt lykkes – og møter motstand fra gamle Rosenborg-helter.

JAKTER CHAMPIONS LEAGUE-PLASS: Tirsdag kveld spilles det første av to playoff-oppgjør mellom Bodø/Glimt og Dinamo Zagreb. Vinneren over de to oppgjørene sikrer en plass i det lukrative gruppespillet.

Europasuksess hos norske lag kan føre til at Eliteserien går fra å ha en plass i Champions League-kvalifiseringen til å få to.

Om Glimt skulle gjøre det godt vil det derfor potensielt dryppe på andre norske klubber. Likevel er det mange supportere som ikke håper de skal lykkes.

– Fra et egoistisk perspektiv så ønsker jeg ikke at andre klubber skal kvalifisere seg til gruppespill, sier Brann-supporter, Sean Røskeland til VG – som sier han skal finne frem et «half-and-half»-skjerf fra da Brann møtte Dinamo i 2007.

– Jeg er Vålerenga-supporter, og jeg heier bare på Enga. Sånn er det, sier Ole Christian Sandvik, som også er talsmann i Norsk supporterallianse.

Om Bodø/Glimt skulle kvalifisere seg til Champions League vil de ha sikret seg 200 millioner kroner. Det er disse summene supporterne frykter.

– Hvis Glimt får 200 millioner inn på bok, så er det åpenbart vanskeligere for Vålerenga å lykkes over tid, sier Sandvik.

– Når man ser Glimt legge inn over 20 millioner kroner for en dansk spiller, og kan få 200 millioner til, så sier det seg selv at avstanden til andre lag blir større, sier Røskeland.

Christer Basma, Vidar Riseth og Roar Strand har vært med på ikoniske Champions League-øyeblikk med Rosenborg.

Alle de tre Rosenborg-heltene er totalt uenig med supporterne.

– Det er en kortsiktig tankegang, det er som å pisse i buksen. Hvis man tenker sånn blir man hvert fall en bakgårdsliga. Vi må unne de andre klubbene i ligaen suksess. Det er deilig å se at det fortsatt går an. Det betyr at det også kan være oss. Folk sa «det kan aldri skje igjen», sier Christer Basma.

Suksessen til Molde og Bodø/Glimt i Europa de siste sesongene har satt Eliteserien i en god posisjon for at det til 2024/25-sesongen kan være to norske lag i Champions League-kvalifiseringen fremfor kun ett.

Fakta UEFA-rankingen oppsummert: Norge ligger for øyeblikket på en 13. plass på rankingen. Hva betyr det? Først må vi presisere at Norge uansett vil ha fire lag i Europacupene i 2023/24-sesongen også, men det er for 2024/25-sesongen at den norske suksessen denne sesongen hjelper. UEFA-rankingen består av poengene som har blitt samlet de siste fem sesongene. For Norges del har Bodø/Glimts reise til kvartfinalen i Conference League forrige sesong og Moldes avansement til åttedelsfinalen i Europa League sesongen før samlet inn mye poeng. Som du ser på bildet vedlagt i artikkelen er det tett mellom lagene. For en enkeltkamp i kvalifiseringsrundene får et lag ett poeng ved seier. Poengene deles så på antall lag hver nasjon har med i Europa, som for Norges del er fire. Dermed hjalp det godt onsdag og torsdag med fire av fire seire. Lillestrøms 5–2 seier mot Seinajoen JK (0.25 poeng) + Moldes 2–1-seier mot Elfsborg (0.25 poeng) + Bodø/Glimts 8–0-seier mot Linfield (0.25 poeng) + Vikings 2–1-seier mot Sparta Praha (0.25 poeng) = 1.000 poeng. I et gruppespill vil seire gi 0.5 poeng istedenfor 0.25 poeng. Uavgjort i et gruppespill gir 0.25 poeng, mens 0 poeng tildeles ved tap. Totalt har Norge så langt sanket 1.875 poeng denne sesongen. Dersom Norge minimum sikrer 15. plass, vil Norge få antallet klubber i Europacupene økt fra fire til fem, hvorav to lag kommer med i Champions League-kvalifiseringen. 15. plass gir deg følgende: To lag andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Europa League

To lag i andre kvalifiseringsrunde i Conference League 14. og 13. plass: Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Europa League

To lag i andre kvalifiseringsrunde i Conference League 12. og 11. plass: Ett lag i Champions League-playoff

Ett lag i andre kvalifiseringsrunde i Champions League

Ett lag i Europa League-playoff

Ett lag i tredje kvalifiseringsrunde i Conference League

Ett lag i andre kvalifiseringsrunde i Conference League Det er urealistisk at Norge får noe høyere enn 11. plass. Dermed er dette landene Norge sannsynligvis konkurrerer med denne sesongen om Europa-plasser til 2024/25-sesongen: Serbia, Ukraina, Sveits, Hellas, Tsjekkia, Danmark, Kroatia og Tyrkia. Med en 12. plass vil to norske lag være garantert automatisk gruppespill i Europa uansett utfall i kvalifiseringen i 2024/25-sesongen. Sjansene til Norge er gode for å få en 12. plass. Tap i Champions League-playoff = gruppespill Europa League

Tap i Europa League-playoff = gruppespill Conference League Vis mer

– Desto bedre norske lag gjør det i Europa jo mer poeng får vi. Totalpakken for Eliteserien og landslaget blir bedre, selv om det på kort sikt vil gi Glimt en fordel, sier Roar Strand.

– Jeg er helt uenig i de som mener det er dumt for de andre lagene. De må kikke på Glimt og lære, sier Vidar Riseth kontant.

– Det er nok lett for tidligere RBK-spillere som var med på suksessene å si det. Jeg har ikke noe imot suksessen til norske klubber, jeg er imot de enorme pengesummene de får, sier Vålerenga-supporter Sandvik om utspillene til de tidligere Rosenborg-spillerne.

SCORING: Roar Strand sørget for at Rosenborg spilte 1–1 mot et veldig sterkt Arsenal-lag i 2004.

Gjennom sine ti år i klubben fikk også Christer Basma med seg mange store øyeblikk i Rosenborg-drakten. Han ser mange likhetstrekk mellom Glimt-laget og Rosenborg-laget han var en del av.

– Det viktigste er det mentale, som de har i Glimt, og som jeg kjenner meg igjen i. De har tro på hva de holder på med, sier Basma til VG.

Midtstopperen kom til Rosenborg fra Stabæk i 1998. Ifølge ham selv så var det spesielt en ting som skilte de to klubbene.

– Troen på at man kunne lykkes mot hvem som helst var den store forskjellen, sier Basma.

TROEN: Bent Skammelsrud og Rosenborg hadde troen på at de kunne hamle opp med de beste. Her fra da han scoret, da RBK spilte 1–1 mot Bayern München i 1999.

Men troen på at man klare det «umulige» har ikke alltid vært der hos Basma. I hans første sesong i Rosenborg møtte de et sterkt Club Brugge i playoffen til Champions League.

– Jeg husker jeg tenkte «hvordan skal det her gå». Da jeg spurte Bent (Skammelsrud) så sa han «vi burde vinne med minst to», forteller Basma.

Og akkurat det gjorde de. Kampen på Lerkendal endte 2–0, og selv om de tapte returoppgjøret 2–4 så gikk de videre på bortemålsregelen.

– Tre år etterpå begynte jeg å si det samme som Bent gjorde.

FEIRING: Roar Strand og Christer Basma feirer etter at Strand utlignet mot Arsenal i 2004.

Også Vidar Riseth mener Glimt har gode muligheter.

– Jeg ser på sjansene som bra. Zagreb spiller offensiv fotball og jeg tror det kan passe Glimt godt, siden de er veldig gode i overgangsfasen, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Han mener Glimt skiller seg mye ut fra de andre lagene i Eliteserien.

– Det er bare Glimt som fortjener å være i et Champions League-gruppespill av lagene i Eliteserien. De har vist at de hører hjemme på det nivået her, sier Riseth.

Også han drar paralleller til Rosenborg og tiden under trener Nils Arne Eggen.

– Det som er nøkkelen er å gjenskape et spillesystem og det har de lykkes med, i likhet med det Eggen gjorde. Altfor mange norske lag varierer for mye i spillestil, sier Riseth.

– Eggen tok ut laget i januar, og var du ikke en del av elleveren da så var du på benken ut sesongen, legger han til.

BRAGD: Rosenborg vant begge kampene 2–0 mot Valencia sist de var i gruppespillet i 2007. Her fra da Vidar Riseth scoret på Lerkendal.

Basma er ikke i tvil om hva han håper utfallet av playoffen blir.

– Akkurat i de to oppgjørene er jeg Glimt-fan, sier Basma.

21.00 på tirsdag møter Bodø/Glimt Dinamo Zagreb på Aspmyra.