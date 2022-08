LSK-tastefeil lurte tilhengerne – Lehne Olsen-nyhet var «fake news»

Lillestrøm sendte ved en feil ut et nyhetsbrev til fansen der det gikk fram at Thomas Lehne Olsen var klar for comeback i klubben.

Thomas Lehne Olsen.

NTB

31 minutter siden

Ikke lenge etter gikk klubben ut på Twitter og avkreftet det hele. «Aiai, hvilken ønsketenkning av et emnefelt på siste Fuglafamilien-utsendelse! Dessverre var det noen dagdrømmere som kom borti noen knapper. Alle som har mottatt nyhetsbrevet, ble nok litt skuffet over at det tross alt bare handlet om billetter til derbyet mot VIF pluss noe attåt».

Lehne Olsen er under kontrakt med en klubb i Dubai.

– Jeg kan avkrefte at det er enighet. Vi har dialog, men det har jeg med flere klubber, sier spilleren selv til VG.