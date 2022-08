Kan få storlag til Lerkendal: Slik er RBKs vei til Champions League

Europeiske topplag på Lerkendal og millioner inn på konto. Det kan bli beskrivende for Rosenborg Kvinners høstsesong.

Rosenborg Kvinner vant foran 11 000 tilskuere i mai. I september kan de få en avgjørende Champions League-kamp på Lerkendal.

To lag står mellom RBK og gruppespill i Champions League. Første hinder er søndagens kamp mot Minsk.

Med seier der vil Rosenborg gå videre til runde to, eller playoff, der vinneren skal kåres over to kamper i september. Vinneren av dobbeltoppgjøret går videre til gruppespillet.