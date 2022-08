Anders Mol og Christian Sørum enkelt videre til semifinale i sandvolleyball-EM

(Ehlers/Wickler – Mol/Sørum, 15-21, 14-21) Anders Mol og Christian Sørum tok seg enkelt videre til semifinalen av sandvolleyball-EM mot den tyske duoen Nils Ehlers og Clemens Wickler.

FULL KONTROLL: Anders Mol og Christian Sørum har nå vunnet 30 strake EM-kamper.

20. aug. 2022 16:08 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I morgendagens semifinale blir det en nordisk duell. Der venter nemlig ingen ringere enn den svenske duoen David Åhman (20) og Jonatan Hellvig (20). Mol og Sørum slo duoen etter strake sett i gruppespillet.

– Det blir tøft. De er flinke. De har spilt veldig bra volleyball denne uken. Vi slo dem i gruppespillet, og nå skal vi slå dem igjen, sier Anders Mol til NRK.

Fakta Slik spilles EM-finalene søndag 21. august 11.00/12:30: Semifinaler. 16.00: Bronsefinale. 17:30: Finale. Se sandvolleyball-EM på NRK. Vis mer

Pappa og trener Kåre Mol sier at han er begeistret for den svenske duoen, men at trenerne deres er litt «cocky». Ifølge NRK har også de svenske trenerne synset rundt Anders Mols sykdomsproblemer, i og med at han har spilt så bra under EM.

– Vi har lyst til å sette dem på plass. Det får være hans ord. Vi får fyre litt opp under det og vise hvem som er best på banen, smiler Mol til NRK.

Se det avgjørende poenget da Mol/Sørum vant VM.

Første sett var egentlig aldri spennende, da den norske stjerneduoen kontrollerte til 21–15 – avgjort av en strålende, norsk blokkering ved nettet.

Den norske duoen fikk også raskt et grep om det andre settet. Tyskerne så ut til å utligne til 6-6, men i stedet økte Mol og Sørum til 7–5 etter et spektakulært poeng.

– Det var frem og tilbake et par ganger, før jeg til slutt klarte å drepe ballen. Den påkjenningen tok jeg med meg resten av kampen. Jeg fikk skikkelig pusten ut av meg, sier Mol.

Anders Mol feiret VM-gullet på denne måten.

Mol, som trøblet med halsbetennelse i oppkjøringen til mesterskapet, var tydelig sliten i resten av kampen. Hver gang Ehlers og Wickler begynte å yppe seg, økte imidlertid nordmennene ledelsen. Til slutt vant de komfortabelt, med sifrene 21–14.

– Nå er vi klare for semifinale. Med det utgangspunktet vi hadde for én uke siden, er det helt rått, sier Christian Sørum til NRK.

Både semifinalen og finalen går av stabelen søndag. Mol og Sørum har vunnet samtlige av de fire siste europamesterskapene i sandvolleyball.