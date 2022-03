Iversen sier stopp for nå: – Beklager til alle jeg har skuffet

Emil Iversen går ikke flere skirenn denne sesongen.

Skistjernen avslutter en skuffende sesong. Nå skal han finne overskuddet igjen.

4. mars 2022 20:04 Sist oppdatert nå nettopp

I et Instagram-innlegg skriver verdensmesteren fra Oberstdorf at han er ferdigkonkurrert for denne sesongen:

«Da e desverre sesongen over for min del. Har prøvd å prøvd å kom tilbake i god normal form, men kroppen e ikke med på leken. Tidvis har det fungert bra på trening, men tydelig at det ikke vil sæ helt når æ virkelig ska ta i. No må æ få tilbake overskuddet, og gjør kroppen klar til å træne igjen. Glede mæ allerede på å start på jobben med å bli en god skiløper, men først må æ kom i balanse. Beklage til all æ har skuffa i år. Toppidretten e tøff (selv om den føles veldig liten i disse dager)», skriver han.