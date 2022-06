Rafael Nadal spretter til værs under en serve. Føttene jobber, men noe er galt med én av dem. Uten bedøvelse og andre medisiner har tennisstjernen store smerter. Til tross for det vant Nadal French Open-finalen mot Casper Ruud for noen uker siden. Kan han gjøre det store og ta nok en tittel i Wimbledon? Sport Tennis Nadal havnet på krykker etter seieren mot Ruud. Likevel fortsetter han kampen mot smertene.

De siste ukene har budt på mange spørsmål om Rafael Nadals fremtid, men også noen svar.

Nå nettopp

– Takk for at du stiller et spørsmål om tennis!

Rafael Nadal gliste bredt til én av de rundt 200 journalistene i presserommet på Philippe-Chatrier-arenaen i Paris. Han hadde nettopp vunnet sin 14. French Open-tittel etter å ha slått Casper Ruud i finalen. Etter mange minutter hadde noen spurt hvordan han hadde snudd det andre settet mot nordmannen.