Gjert Ingebrigtsen trapper ned trenerrollen

Pappa Gjert Ingebrigtsen er sykemeldt og trapper ned som trener for Team Ingebrigtsen. Henrik, Filip og Jakob vil trene seg selv, og Ingrid Ingebrigtsen har sluttet med friidrett.

Gjert Ingebrigtsen er sykemeldt og trapper ned som trener før sønnene. - Fremover vil vi ivareta treningen oss brødre imellom, sier Henrik Ingebrigtsen.

Det skjer mye i Team Ingebrigtsen for tiden. Gjert Ingebrigtsen er sykemeldt, og som en konsekvens av dette er det klart at han ikke vil fungere som trener for sønnene Jakob, Filip og Henrik.

– Slik situasjonen er nå, vil ikke Gjert kunne fungere i rollen som trener for oss, bekrefter Henrik Ingebrigtsen over Aftenbladet.

Satser innendørs

Selv er han i opptrening etter sin hamstringsskade.

– Fremover vil vi ivareta treningen oss brødrene imellom, sier han videre.

– Både Jakob og Filip satser på innendørssesongen, og det er viktig at de kan konsentrere seg fullt om det. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå i detaljer om situasjonen, sier den eldste av de tre brødrene.

Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen kom akkurat tilbake fra en flere ukers sesongoppkjøring på treningsleir i Sierra Nevada i Spania. Da Aftenbladet traff brødrene på flyplassen i Malaga forrige uke, fortalte Henrik Ingebrigtsen om en vellykket treningsleir.

Gjert Ingebrigtsen var på plass i Dublin for snaue to måneder siden da Jakob og Filip Ingebrigtsen løp EM i terrengløp.

På programmet framover står en 1500 meter i Lievin i Frankrike 17. februar. Deretter er det VM innendørs i Beograd i Serbia 18–20. mars.

Ingrid har sluttet

Gjert Ingebrigtsen ble kåret til Årets trener under idrettsgallaen i 2019.

Ingrid Ingebrigtsen løp blant annet 1500 meter på Bislett i juni på tiden 4.42,04 - godt under seniorenes NM-krav på 4.44,99, men har altså etter november 2021 valgt å slutte helt med friidrett.

I 2021 tok Jakob Ingebrigtsen OL-gull på 1500 meter i Tokyo og satte ny olympisk rekord med tiden 3.28,32. Han ble også europamester både på 1500 meter innendørs og under EM i terrengløp i Dublin i desember.

Ingrid Ingebrigtsen (15) har gitt seg med friidrett.

VM det store målet

Filip Ingebrigtsen røk ut i forsøksheatet på 1500 meter under OL i Tokyo. Opptakten til lekene var preget av ettervirkninger som følge av koronavaksinen. Kroppen fungerte ikke som den skulle.

Det preget hele fjorårssesongen. Filip Ingebrigtsen vant EM-gull i terrengløp i 2018, men fikk trøbbel under EM i Dublin i desember og måtte bryte løpet.

Jakob og Filip Ingebrigtsens store mål for 2022 er VM på Hayward Field i Eugene i Oregon i USA fra 15. til 24. juli, og EM i München i august.