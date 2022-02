Jansrud og Falla norske flaggbærere i OL

Alpinisten Kjetil Jansrud og langrennsløperen Maiken Caspersen Falla blir norske flaggbærere i fredagens åpningsseremoni i OL i Beijing.

Langrennsløper Maiken Caspersen Falla blir norsk flaggbærere under åpningen av Beijing 2022 fredag 4. februar. Foto: Norges skiforbund / NTB

NTB

9 minutter siden

Alpinist Kjetil Jansrud blir norsk flaggbærere under åpningen av Beijing 2022 fredag 4. februar. Foto: Norges skiforbund / NTB

Begge utøverne er OL-veteraner og har tatt flere medaljer i vinterlekene.

«Vi har fått to flotte representanter for norsk idrett til å bære flagget under åpningsseremonien i Beijing 2022. Maiken og Kjetil har med sin lange fartstid i den internasjonale toppen i hver sin idrett vært gode ambassadører for norsk idrettskultur. Det var under Tokyo 2020 at det for første gang var en kvinnelig og en mannlig flaggbærer fra hver nasjon», sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.