I helgen møter han verdens beste: Stjernebokserens mange tragedier

Først døde datteren, og under to måneder senere ble moren drept av politiet. Caleb Plant (29) har vært igjennom mange tøffe runder før møtet med verdens beste bokser, Saúl Álvarez (31).

TRAGEDIER UTENFOR RINGEN: Caleb Plant avbildet sammen med faren Richie Plant tidligere denne uken. Plant mistet både datteren og moren i 2015.

Nå nettopp

Vinneren av oppgjøret i MGM Grand Arena natt til søndag sitter igjen med alle de store VM-titlene i super mellomvekt. Veien til denne muligheten har vært brutal for Plant.

Datteren Alia døde i januar 2015, bare 20 måneder gammel. Hun hadde en ukjent sykdom som førte til hundrevis av anfall om dagen.

– Da hun fortsatt levde vugget jeg henne og fortalte henne hva jeg skulle gjøre og hva jeg ville bli. Jeg sa jeg skulle bli verdensmester. Jeg fikk ikke gjort mye som pappa, men jeg skulle holde løftet, sier Plant i en minidokumentar på Viaplay.

Se Plants sterke beskrivelse av datterens sykdom og bortgang:

Fire år senere tok han IBF-tittelen i super mellomvekt, og besøkte datterens grav med VM-beltet. Nå ligger det samme beltet i potten med de tre titlene Alvarez, kjent som Canelo, tar med inn i det som er en av årets største boksekamper.

Canelo har WBC, WBA og WBO-titlene etter seieren mot Billy Joe Saunders i mai og er rangert som verdens beste uansett vektklasse av Ring Magazine.

31-åringen har tatt VM-titler i fire vektklasser, og meksikanerens ene tap kom mot Floyd Mayweather i 2013.

Da hadde ikke Plant debutert som proff, selv om han bare er to år yngre. Men Plant hadde i motsetning til Canelo en solid amatørkarriere med totalt 97 seirer og 20 tap. Proffkarrieren startet i 2014, er ubeseiret på sine 21 kamper.

Narkoman mor

Plant hadde en tøff oppvekst i lille Ashland City like utenfor Nashville, Tennessee. Foreldrene slet tungt økonomisk, og han vokste opp i en campingvogn.

Moren Beth slet med rusproblemer, og Caleb Plant har tidligere fortalt at han måtte hjelpe moren med å skaffe stoff.

fullskjerm neste AMPERT: Det ble voldsomt da Canelo Alvarez (t.v.) dyttet til Caleb Plant på en pressekonferanse i Beverly Hills i september. Plant fikk et kutt under øyet. 1 av 4 Foto: Mark J. Terrill / AP

Boksingen ble en vei ut av elendigheten, og far Richie Plant pushet sin talentfulle sønn.

– Han var veldig tøff med meg, men det ga resultater, sier Plant som nå står foran sin desidert tøffeste boksekamp.

– Jeg har vært i situasjoner med mye press før, både i og utenfor ringen.

Bare noen måneder at han mistet datteren, så døde moren under tragiske omstendigheter. Hun var mentalt syk, og ble fraktet i en ambulanse da hun truet personellet med kniv.

UTFORDRER: Amerikanske Caleb Plant er IBF-mester, men voldsom «underdog» før møtet med Canelo Alvarez.

Da politiet kom til stedet var hun fortsatt truende, ble skutt og døde kort tid etterpå på sykehuset i Nashville.

Plant publiserer ofte meldinger som omhandler datteren og moren på Instagram.

«Jeg elsker deg mamma, og vet at du er der oppe med Alia. Endelig kan hun og bestemor tilbringe tid sammen, slik vi snakket om. Du er den første av oss som får se hvordan Alia er nå. Gjør det meste ut av det, kyss henne og si at pappa elsker og savner henne.» skrev Plant på fireårsdagen for morens død.

Moren og lille Alia blir garantert nevnt dersom Plant slår Canelo i Las Vegas.