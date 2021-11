OL-plassen kan ryke for Sverre Lunde Pedersen. Nå må han slå hurtig tilbake etter skrekkskaden.

– Jeg skal prøve helt til det ikke går mer, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Det er gull på 5000 meter i OL som henger aller høyest for meg, sier Sverre Lunde Pedersen.

Øystein Vik Journalist i BT

Nå nettopp

Han er verdensmester og olympisk mester på skøyter. Men foran comebacket i verdenscupen, ser ting noe vanskelig ut for Sverre Lunde Pedersen.

– Jeg er så klar som jeg kan være akkurat nå, sier Pedersen.

Det er bare et halvt år siden ulykken som kunne kostet ham livet. 29-åringen kom syklende ned en bakke, fikk ikke øye på et hull i veien og falt i cirka 45 km/t. Det var galt nok i seg selv, men i grøften var det skarpe steiner som i tillegg gjorde at landingen ble svært stygg.

– De første dagene etter ulykken var jeg ganske langt nede. Legene var veldig bekymret for leveren og nakken. Men det endte godt, sier Pedersen.

– Har du fått noen varige mén?

– Nei. Jeg har ikke vondt noe sted lenger nå.

Sverre Lunde Pedersen har ladet opp med trening på Gran Canaria før han nå returnerer til verdenscupen på skøyter.

Legger bort 1500-meteren

Siden ventet operasjon i nakken, som heldigvis var vellykket. Men helt fra ulykken i mai til 1. august, trente han ikke. Da handlet det om å bli frisk.

Når verdenscupsirkuset kommer til Stavanger i helgen står Pedersen på startstreken i B-gruppen, altså blant de nest beste, på 10.000 meter. Det er ikke en øvelse han prioriterer.

Alt handler nå om å kvalifisere seg til 5000 meter og lagtempo i OL.

Også 1500-meteren er lagt bort.

– Jeg må prioritere, sier Pedersen.

Osingen er mest glad for at han er blitt frisk igjen. At han i tillegg er kommet seg tilbake som skøyteløper, er en bonus.

– Det som er bra er at jeg kjenner på en ny giv og motivasjon som jeg ikke har følt på en stund.

Må ha en god tid

Spørsmålet er hva Pedersen kan få til med såpass lite treningsgrunnlag. Tidligere skøyteløper Ida Njåtun jobber nå som ekspert for rettighetshaver Viaplay. Hun tror det er mulig for rutinerte Pedersen å komme til OL.

– Han har mange år med trening bak seg og mye rutine. Håpet er at han akkurat greier å bli god nok til å kvalifisere seg, og så bygge form mot OL, sier Njåtun.

– Jeg måtte ta et tak for å greie å sykle igjen, sier Sverre Lunde Pedersen.

Veien til OL i Beijing i februar er brolagt med tøff konkurranse for Pedersen.

20 løpere får delta på 5000 meter.

14 av dem er de 14 beste i verdenscupen på distansen. Dette tror Pedersen han er sjanseløs til å oppnå fordi han allerede har gått glipp av et løp.

De seks siste plassene går til de løperne med best tid denne sesongen på 5000 meter utenom de 14 beste i verdenscupen. Det er her Pedersen ser en mulighet.

Og:

– Er jeg ikke blant dem, så har jeg egentlig ingenting i et OL å gjøre.

En annen mulighet for Pedersen er å komme til OL som en del av Norges lagtempolag. Her var han primus motor da Norge tok gull på øvelsen i Pyeongchang, men nå har Norge bygget et nytt lag uten ham.

Ida Njåtun la nylig opp som skøyteløper. Lenge var hun Norges beste allrounder, akkurat som Sverre Lunde Pedersen.

Etter kommende helg i Stavanger gjenstår bare to verdenscuphelger før OL. De foregår i Salt Lake City og Calgary i starten av desember. Og det er på disse raske banene man vanligvis oppnår de beste tidene.

– Det er spesielt og kjipt, sier Pedersen om at det å kvalifisere seg til OL står på spill.

Over nyttår kommer også EM i Nederland som en siste sjanse til å vise OL-form.

Njåtun kommer også med en tilleggsutfordring. Hun peker på Norge bare får ha med tre løpere pr. distanse i OL. Og at Pedersen ikke bare må være blant de 20 beste på 5000 meter internasjonalt, han må også være blant de tre beste norske.

– Begge de kravene er harde. Han har gått glipp av viktige treningsmåneder, og alle de månedene teller inn mot OL. Men det er jo Sverre vi snakker om, så alt kan skje, sier Njåtun.