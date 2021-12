Bredal Oftedal er konfliktsky: Setter rekord som kaptein

BARCELONA (VG) Egentlig er hun konfliktsky og slet lenge med å slå igjennom på landslaget. Men i Spania setter Stine Bredal Oftedal (30) rekord som norsk kaptein for niende gang i mesterskap.

KAPTEINSDUOEN: Stine Bredal Oftedal og visekaptein Camilla Herrem leder håndballjentene inn i VM-semifinalen mot Spania fredag.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg har generelt alltid vært litt konfliktsky. Men som kaptein så må jeg stå i ting, si fra og være på. Det var mye vanskeligere for meg i begynnelsen. Der har jeg vokst veldig, sier Bredal Oftedal som i VM passerer Susann Goksør Bjerkrheims åtte mesterskap som kaptein.

– Alle bør ha en «Stine» i livet sitt. Som håndballspiller er hun verdens beste. Men som person er hun så godhjertet og tenker på alle andre, sier Camilla Herrem som har vært med som visekaptein hele veien siden 2014.

Hun mener Bredal Oftedal har løst kapteinsrollen med «glans». Hennes åtte mesterskap som leder på banen har gitt Norge VM-gull, tre EM-gull og til sammen seks medaljer. Med seier i fredagens semifinale kan hun plusse på med ett nytt gull eller sølv i VM.

Les også Kaptein Bredal Oftedal: – Nå er vi akkurat der vi skal være

– Hun er helt fenomenal. Hun gjør rollen veldig bra utad og enda bedre innad i laget. Stine ser alle og passer på at vi har det bra alle sammen, sier Henny Reistad - en ikke utenkelig erstatter den dagen Bredal Oftedal sier takk for seg.

Men Nittedal-jenta var slettes ingen stor suksess da hun kom med som EM-troppens store overraskelse i 2010. De neste tre årene ble hun vraket til London-OL og kom bare sporadisk på banen gjennom 19 kamper i mesterskap. Den eneste prestasjonen godt over middels var en VM-kamp mot svake Island.

LÆREMESTER: Stine Bredal Oftedal omfavner læremesteren Karoline Dyhre Breivang etter EM-gullet i 2014.

Så tok Thorir Hergeirsson grep i 2014. Han løftet henne plutselig opp som visekaptein og ga Bredal Oftedal trøye nummer 10 etter Gro Hammerseng-Edin og Trine Haltvik. Da løsnet mye.

– Jeg kom inn i kapteinsteamet akkurat da jeg hadde begynt å få spille litt mer i kampene. Så jeg følte at jeg gikk fra hun som var med på tur til hun som plutselig var i kapteinsteamet. Et brått hopp. Jeg var veldig glad for at jeg fikk være visekaptein under «Karo». Hun hadde stålkontroll på alt og var så rolig og trygg. Det hjalp meg veldig, mener hun.

Bredal Oftedal snakker om sin forgjenger Karoline Dyhre Breivang som løftet EM-trofeet i sitt siste mesterskap i 2014. I VM-semifinalen står hun som ekspert i TV3s studio sammen med Hammerseng-Edin - som var landslagskaptein da Bredal Oftedal debuterte i EM for 11 år siden.

– Fremstår på en fantastisk måte. Styrer spillet, går foran som et godt eksempel både på banen og i media. Har vokst med oppgaven og imponerer stort, skriver de to forrige kapteinene i en felles sms til VG.

Hanne Hegh var var Norges kaptein i gjennombruddet med VM-bronsen for 35 år siden. Stine Bredal Oftedal er den tiende som etterfølger henne. Men ingen har vært kaptein i så mange mesterskap som 30-åringen fra Gjelleråsen rett nord for Oslo. En oversikt utarbeidet av håndballkjenneren Svein André Svendsen viser at hun i Spania går forbi Goksør Bjerkrheims åtte mesterskap som landslagskaptein fra 1993 til 2000.

Fakta Norges kapteiner Disse har var håndballjentenes kaptein siden gjennombruddet i 1986. 9 mesterskap: Stine Bredal Oftedal. 8 mesterskap: Susann Goksør Bjerkrheim. 6 mesterskap: Gro Hammerseng. 3 mesterskap: Hanne Hegh og Marit Malm Frafjord. 2 mesterskap: Kjersti Grini , Else-Marthe Sørlie Lybekk, Kristine Lunde-Borgersen og Karoline Dyhre Breivang. 1 mesterskap: Hanne Hogness og Elisabeth Hilmo. Kilde: Svein André Svendsen. Vis mer

Stine Bredal Oftedal vant VM-gull i sitt første mesterskap som kaptein som 24-åring.

– Det var en lettelse, sier hun og mener de ni mesterskapene har gitt henne en «veldig læring i lederrollen».

– Jeg har lært å være føre vár og være kjapt inne i ting. Jeg har utfoldet meg selv på en litt annen måte enn om jeg ikke hadde vært kaptein.

– Hva er viktig for kapteinen inn mot en så stor kamp som VM-semifinalen?

– Jeg må vise spillerne at jeg har ro, trygghet og tro. Jeg ønsker å ha en samlende effekt.

Les også Daniel Høglund tilbake på kommentatorplass: – Jeg er litt rørt

– Er kapteinsrollen viktigere desto større kampene er?

– Helt klart. I VM har vi startet en del kamper dårlig, men har kommet oss inn i ting etter hvert. Sånt blir jeg veldig glad av å se - at vi klarer å få til en endring.

22 år gamle Henny Reistad er ikke fremmed for at hun kan bli landslagskaptein. Hun har ambisjoner.

– Jeg skal ikke si nei til det. Jeg vil så absolutt prøve meg om jeg får sjansen, bekrefter hun.

Det kan bli en stund til. Stine Bredal Oftedal har gjort det klart at hun ønsker å fortsette på landslaget til OL i Paris om tre år - i hvert fall.

Norge-Spania spilles kl. 20.30 fredag. Kampen sendes på TV 3 og Viaplay.