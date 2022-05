Trønder var ønsket som skipresident: Derfor sa han nei

Flere skikretser ønsket Nils Kristian Nakstad som Erik Røstes erstatter.

Nils Kristian Nakstad (til venstre) var av flere skikretser ønsket som ny skipresident. Her spiser han mat sammen med avtroppende president Erik Røste (til høyre).

– Jeg har hele tiden sagt at en forutsetning for at jeg skal vurdere det, er at jeg ikke blir skipresident med dagens modell. I dag er det en heltidsjobb å være skipresident. Det er uaktuelt for meg.

Det sier Nils Kristian Nakstad til Adresseavisen. Da han fikk bekreftet at Norges Skiforbund ikke har noen planer om å endre på presidentrollen, trakk han sitt kandidatur.