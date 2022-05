Ble knust av Rekdal i fjor: Derfor lugger det for RBK

Ranheims Erik Tønne og Michael Karlsen er på plass hos Rasmus&Saga.

* Dårlig oppvarming.

* Få målsjanser og kun Jerv bak seg i antall scorede mål.

* Og en rekruttavdeling som trøbler med resultatene.

To meldesterke fotballspillere og to enkle menn i 40-åra. Erik Tønne og Michael Karlsen er på plass i studio denne uka.

York City

Alt dette snakker vi om i denne ukes Rasmus&Saga.

Med oss har vi to karer som selv har en bakgrunn fra RBK-akademiet, og som fikk andre veier til toppfotballen enn på Lerkendal.

Dessuten var begge med å tape stort for Rekdals HamKam i fjor. To ganger. Hvorfor lugger det sånn for Rosenborg nå?

Vi snakker også om Ranheim-starten, og om Tønnes år i England:

Hvordan var profflivet i Sheffield United? Eller i York City, på nivå fem?

