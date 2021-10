Bullen er Norges store håp – Berge nekter å si «medalje»

Stig-André Berge (38) ligger våken om natten og tenker på Oslo-VM, som setter karrierepunktum. Grace Bullen (24) er Norges største medaljehåp, men møter verdensmesteren i første kamp.

VM-PROFILER: Grace Bullen og Stig-André Berge skal forsvare Norges ære i Oslo-VM denne uken.

6. okt. 2021 07:25 Sist oppdatert nå nettopp

– VM i bryting har vært en liten forbannelse for Norge, men det er klart det blir en nedtur hvis vi ender opp uten medalje i Oslo, sier Ove Gundersen, redaktør i brytemagasinet Mattekanten, til VG.

For bortsett fra Stig-André Berges VM-bronse i 2014 må vi tilbake til Jon Rønningen og hans VM-bronse i 1991 for å finne forrige medalje.

– Nå er Grace Bullen den aller største medaljekandidaten. Hun viste veldig gode takter i den siste OL-kvalifiseringen, sier Gundersen og legger til:

– Det er selvfølgelig flere som kan få klaff i dette mesterskapet, men Norge har vært ekstra hardt rammet av corona med tøffe treningsrestriksjoner i forhold til konkurrentene.

Ingen gullfavoritter

Herrenes landslagstrener Fritz Aanes er nøktern optimist.

– Det er en gjeng unge utøvere, med unntak av Stig-André, så for flere i troppen handler dette mesterskapet mye om å skaffe erfaring, sier Aanes til VG.

– Er det realistisk med medaljer?

– Ja, men det er ingen av guttene i troppen som er gullfavoritter. Håpet er at noen av dem skal krige seg til medaljer.

Det største gullhåpet er altså på kvinnesiden. Bullen skal i aksjon i Nye Jordal Amfi førstkommende onsdag, og en eventuell finale i 59-kilosklassen går torsdag kveld. Selv er hun klar på hva som er målet:

– Jeg har trent hardt og godt denne sommeren, og har mine forventninger. Det er medalje jeg har siktet meg inn på. Det spiller ikke så stor rolle hvordan trekningen er, for min del kan jeg godt ha tøff motstand i første kamp og gå «rett på sak», sa Bullen til VG før trekningen.

Det blir «rett på sak» for Bullen, som møter regjerende verdensmester Linda Morais i første kamp onsdag formiddag. Dersom bullen vinner blir det oppgjør mot indiske Sarita Sarita i åttedelsfinalen.

Allerede tirsdag gikk de to andre kvinnelige VM-deltagerne på tap i første kamp. Ramona Eriksen gikk på et 4-8-tap for rumenske Emilia Alina Vuc i åttedelsfinalen i 50-kilosklassen, mens Iselin Solheim røk 2-14 for Anastasia Osnijatsj Sjustova fra Ukraina i kvalifiseringen i 76-kilosklassen.

Eriksen hadde muligheten til å kjempe om en plass i bronsefinalen dersom Vuc tar seg helt til finalen, men hun røk ut i semifinalen.

Tung medaljekandidat

Herrebryterne skal i gang fra torsdag. Da er det Snorre Harsem Lund (55 kg), Håvard Jørgensen (72 kg), Exauce Mukubu (77 kg) og Per Anders Kure (82 kg) som går sinne innledende kamper.

20 år gamle Mukubu tok nylig sølv i junior-VM, og er verdt å holde et ekstra øye med.

Fredag er det de «store gutta» Marcis Worren (97 kg) og Oskar Marvik (130 kg) som skal gå innledende kamper. Ove Gundersen mener Marvik, med kallenavnet «Tåsenplogen», kan snuse på medaljer.

– Jeg har hatt en veldig god oppkjøring, og skal kunne kjempe om medaljer. Før OL-kvalifiseringen fikk jeg corona, men nå er jeg i skikkelig slag igjen, sier Marvik til VG.

Lørdag kan bli en meget emosjonell dag. Da skal nemlig Berge kjempe i 63-kilosklassen, og det kan bli superveteranens siste konkurransedag i karrieren. Får han full klaff blir det finale søndag kveld.

– I bryting er det små marginer, og du kan ryke på «huet og ræva» ut i første kamp. Du må ikke tenke på medaljer i kamp én, da ryker du fort ut, sier Berge til VG.

Lært av OL-fiasko

På en pressekonferanse i forkant av mesterskapet fortalte 38-åringen at han har våknet midt på natten og tenkt på Oslo-VM.

– Hva ligger du og drømmer om?

– Selvfølgelig om en fullsatt arena der jeg kan krone karrieren med ... et godt resultat.

– Hvorfor vil du ikke si ordet medalje, eller gull?

– Nei, det er litt det å ha fokus. Jeg har vært med i to OL der jeg hele tiden har snakket om medalje, og ikke kommet meg gjennom første kamp en gang. Det er så små marginer, og har du fokus for langt frem er det snipp, snapp snute, sier Berge som altså tok en imponerende OL-bronse i 2016.

EM-GULL: Morten Thoresen tok EM-gull i februar i fjor. Nå sikter han mot VM-medalje.

– Realistisk å ta medalje

Lørdag skal også Ruben Elisa Been (87 kg) og Morten Thoresen (67 kg) konkurrere. Thoresen er regjerende europamester, og har nivået inne til å kjempe i toppen.

– Jeg har veldig lyst til å sette en god strek over denne sesongen, som ikke har vært så fin, sier Thoresen som i likhet med resten av landslaget har hatt det meget utfordrende på grunn av coronarestriksjoner.

Drømmen om OL-billett brast, og nå er det et godt VM som gjelder.

– På en god dag er det realistisk å ta medalje, og det er derfor jeg deltar. Jeg har ikke noe annet mål, for jeg legger så mye tid og sjel i brytingen at det bare er medalje som gjelder, sier 24-åringen.