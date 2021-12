Kilde med ny seier i Beaver Creek – fikk hjelp av skadet Jansrud

Aleksander Aamodt Kilde vant fredag sin første seier siden korsbåndskaden i januar. Lørdag gjentok han triumfen.

NY SEIER: Aleksander Aamodt Kilde kjørte fantastisk under lørdagens utfor og tok sin andre strake seier i USA.

4. des. 2021 19:48 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Rennet pågår fortsatt – oppdateres!

Østerrikske Matthias Mayer kjørte en kanonomgang og ledet med 0,35 sekunder på sveitsiske Beat Feuz.

Den tiden knuste Kilde da han kastet seg ned de stupbratte fjellene i Colorado. Bærumsgutten så grønne tider på samtlige passeringer og kjørte i mål hele 0,66 foran østerrikeren.

– Det var massiv kjøring. Det var helt rått, sier tidligere toppalpinist Lasse Kjus i Viaplay-studio.

– Den her var vill. Er det mulig? Jeg var litt utbrent fra i går, men det bare kjentes så bra ut da jeg kjørte. Denne var for Kjetil for å si det sånn, sier Kilde til Viaplay, som måtte se at lagkameraten Kjetil Jansrud kjørte ut i fredagens renn og skadet korsbåndet og leddbåndet.

Noen minutter etter at han kom i mål, kunne man se en strålende fornøyd Kilde på lederstolen. Han ga tommel opp og en godt detaljert løyperapport til Henrik Røa og Adrian Smiseth Sejersted som starter med senere startnummer.

– Det var fantastisk. Utrolig bra kjørt av Kilde i dag, sier landslagstrener Steve Skavik til Viaplay, og forteller at Kjetil Jansrud følger med fra hotellrommet og gir de andre løperne tips og rapporter fra TV-sendingen.

– Han sendte melding til Øyvind som sto på start med meg, hvor han skrev at «det er ingen som har kjørt en feilfri runde, og dette er skapt for deg». Da tenkte jeg bare «okey, let’s do it», sier Kilde, og sier at Jansrud er en veldig inspirerende rollemodell.

GODE KAMERATER: Aleksander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud fra super-G-rennet i Val Gardena i desember i fjor.

Kjetil Jansrud var ikke med på lørdagens utfor etter at han falt stygt under fredagens super-G-renn i Beaver Creek, og i en pressemelding fra Skiforbundet lørdag morgen sto det at alpinisten hadde pådratt seg skade på korsbåndet og leddbåndet.

Mandag reiser han tilbake til Oslo, hvor det blir gjennomført nye tester for å finne ut omfanget av skaden.

Se fallet til Jansrud her:

Sejersted klinte til fra start i lørdagens renn, og holdt nesten følge med Kilde på toppen. Dessverre kjørte han en litt for drøy linje og tapte tid til landsmannen nedover. Fartskanonen kjørte inn til 10. plass – 1,48 bak.

Røa kjørte i mål 4,09 bak lagkameraten.

Kilde tok sin første verdenscupseier da han vant fredagens super-G-renn. Bærums-løperen var ute med skade store deler av fjorårssesongen etter at han røk korsbåndet på trening i januar.