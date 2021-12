NRK-kommentator fikk seg en overraskelse: – Fikk mange nye følgere fra Iran

Sjelden har håndballkommentator Patrick Rowlands «tatt av» på sosiale medier.

På plass i hallen. Patrick Rowlands fikk mange nye følgere på Instagram.

Nå nettopp

CASTELLON (AFTENPOSTEN): Da håndballkommentatoren så Iran varme opp i VM, foran kampen mot Romania, tok han en videosnutt som han sendte ut på sosiale medier. Han tagget Irans håndballforbund. Da skjedde det noe.

– Jeg skrev «Making history» da jeg tok video av kvinnelaget som kom løpende i hallen under oppvarming. Jeg la det på min Instagram-konto.

Forbundet takket meg, oversatte og la det ut på sine egne plattformer. Plutselig rant det inn med følgere, sier Rowlands.

Han ble overrasket, for dette har aldri skjedd før.

– Jeg tror kanskje ikke at de har så mye mer i vente i fremtiden, ler Rowlands.

Han dekker mesterskap nummer 17, de siste årene med makker Geir Oustorp. De kommenterer på radio.

Målvakten jubler for en redning, men ved pause sto det 20–3 til Iran.

Sjarmerende og gøy

De skal være til stede under hele mesterskapet i Spania, denne gangen med det største VM noensinne.

– Nivået holdt så vidt til 24 lag, med 32 blir det mange tullete resultater.

Rowlands sier likevel at han forstår utvidelsen, og at kanskje nivåforskjellen vil bli mindre om noen år.

– Det som er spesielt med mange nye følgere er at de tydeligvis setter pris på at landslaget er med i et historisk VM for deres del.

Kvinnelaget spiller med hijab og heldekkende tøy under drakten.

Rowlands legger til at det likevel er sjarmerende og gøy at Iran og andre mer uerfarne håndballnasjoner på kvinnesiden kan ta del i det som skjer i Castellon.

Norge skal møte Iran på søndag. Legger han ut mer om det iranske laget, vil han trolig bli «bombardert» igjen. Hvert kvarter kom det nærmere 50 nye følgere.