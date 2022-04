Barcelona-presidenten flau over tysk fremmøte på Camp Nou

Barcelona røk torsdag ut av europaligaen etter 2-3 mot Frankfurt. Barca-sjef Joan Laporta liker dårlig at nær halvparten av fansen på Camp Nou var bortefans.

Eintracht Frankfurt feirer torsdagens seier over Barcelona foran et hvitkledd Camp Nou.

NTB-DPA-TT

Nå nettopp

– Vi må være strengere og ikke tillate visse ting, jeg føler meg skamfull som Barcelona-fan. Jeg føler meg flau over det jeg så på tribunen, og jeg beklager, sier presidenten til Barcelonas egen TV-kanal.

Laporta viser til at av det totale oppmøtet på 79.468 var om lag 30.000 Frankfurt-fans. Barcelona ga 5.000 billetter til bortelaget i henhold til Uefas regler, men under kampen tok den tyske fansen over Camp Nou. Presidenten lover å komme til bunns i saken.

– Det er svært alvorlig. Vi ser nå på hva som kan ha forårsaket dette og vil gi en forklaring. Det som skjedde, er ikke vanlig og burde ikke ha skjedd, sier Laporta til kanalen.

Også Barcelona-trener Xavi medgir at det ikke hjalp hjemmelaget at det var en tysk folkefest på tribunen.

– Jeg forsøkte å si til spillerne at det var viktigere det som skjedde på banen, men det kan ha påvirket oss og kampen. Det er klart.