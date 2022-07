Tamt Rosenborg avga poeng i Ålesund: – Ikke den morsomste kampen

Det var ikke mye å juble for etter at Aalesund og Rosenborg omtrent ikke skapte sjanser og spilte 0-0 i søndagens senkamp i Eliteserien.

Rosenborgs trener Kjetil Rekdal under eliteseriekampen i fotball mellom Aalesund og Rosenborg på Color Line Stadion.

Det ble 90 lange minutter for de tilreisende i Ålesund søndag kveld. Kampen åpnet bra for RBK med et frispark fra Carlo Holse som gikk via muren og til stede for mål.

Det var også den største sjansen lagene presterte de første 45 minuttene.