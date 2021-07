OL-sengen latterliggjøres: – De som tisser i sengen utsetter seg for risiko

Sengene OL-utøverne skal sove på i Tokyo er laget av papp. Karsten Warholms største rival, Rai Benjamin (23), er blant dem som reagerer.

WARHOLM-RIVAL: Rai Benjamin og resten av OL-utøverne skal sove på pappsenger i OL. Foto: MUSTAFA ABUMUNES / AFP

– Så hvis jeg søler vann på sengen min i Tokyo, blir den ødelagt? spøker Benjamin på Twitter.

Amerikaneren er blant favorittene på 400 meter hekk, hvor verdensrekordholder Karsten Warholm kjemper for sitt første OL-gull.

Paul Chelimo, USAs største håp på 5000 meter, harselerer også med sengene. Han hevder at sengene angivelig er laget for å unngå intime stunder mellom OL-utøverne. Pappkonstruksjonen tåler 200 kilo og man bør unngå for voldsomme bevegelser i den.

– Jeg ser ingen problemer for oss langdistanseløpere, vi får plass til fire der, er en av mange tanker om sengen fra Chelimo.

SLIK SER DEN UT: Flere tusen pappsenger er gjort klar på rommene i OL-landsbyen. Foto: Jae C. Hong / AP

Også han henger seg opp i faren som kan oppstå om man væter sengen på nattetid.

– De som tisser i sengen utsetter seg for risiko. Med en gang pappboksen er våt, faller sengen sammen. Det er kjipt natten før en finale, spøker han videre på Twitter.

– Jeg må begynne å øve på å sove på gulvet. For hvis sengen kollapser og jeg ikke har trent på det, er jeg ferdig, konkluderer Chelimo.

Sengene er egentlig konstruert med omtanke for miljøet, da rammen kan resirkuleres til nye papirprodukter etter OL. Også madrassen er resirkulerbar, og kan omgjøres til nye plastprodukter. Madrassen er delt i tre, og det er mulig å justere fastheten i hver del.

– De er sterkere enn tresenger, uttalte sjefen for utøvernes OL-landsby, Takashi Kitajima, til AP i fjor da pappsengene ble presentert.

Men selv pappsengene vil bukke under om utøverne skulle feire OL-gull på voldsomt vis i dem.

– Selvfølgelig, både tre- og pappsenger knekker hvis du hopper på dem, sier Kitajima.