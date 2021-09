Byåsen tapte: Trønder ble banens beste for Flint

Byåsen Håndball Elite havnet bakpå fra start og kom aldri tilbake.

Ida Marie Syversen (t.v.) og Anna Huse tapte i serieåpningen.

1. sep. 2021 19:21 Sist oppdatert nå nettopp

Byåsen – Flint 21–24(11–12)

Etter en syv måneder lang pause var det stor spenning knyttet til serieåpningen hjemme i Kolstad Arena.

Kampen ble jevn, men gjestene fra Tønsberg lå foran hele veien. Flint tok ledelsen fra start og ga den aldri fra seg.

Dermed ble det tap for Ida Alstad i comebacket.

– Nå etter kampen er jeg egentlig bare trist og sur. Jeg vet at vi er et bedre lag enn Flint, men vi bommer for mye, konkluderte Alstad.

Meråkerbygg banens beste

Ei som var i betraktelig bedre humør etter kampslutt var Flints nummer 11. Meråkerbygg Malin Alice Lundemo spilte en meget god kamp og ble belønnet med prisen som banens beste.

– Å komme hit å vise at det er kvalitet i oss er kjempegodt, Lundemo.

– Hvordan er det å bli banens beste her som trønder?

– Det er jo sånn jeg liker det da. Mye kjentfolk har tatt turen for å heie på meg å laget. Å treffe så godt i denne kampen er helt fantastisk.

Smilet satt løst hos Malin Alice Lundemo etter hun hadde tatt seg en prat med familie og venner.

Flint startet best

Flint scoret kampens første fra syvmeters-merket, men veteran Ida Alstad svarte kjapt. I sin første offisielle kamp på 661 dager satte hun sesongens to første Byåsen-mål.

Gjestene fra Tønsberg ledet likevel 5–2 syv minutter inn i kampen.

Malin Alice Lundemo var en håndfull for Byåsen-forsvaret innledningsvis. Flint-spilleren fikset alt fra scoring og målgivende til syvmeter.

Malin Alice Lundemo fra Stordalen i Meråker ble kåret til banens beste for Flint i Kolstad Arena.

Kampens første timeout kom fra Byåsen-benken på stillingen 3–6.

To scoringer fra kantspiller Anna Huse, og redninger fra Annick Lipman var med på å begrense Flint-ledelsen. Etter halvspilt førsteomgang ledet Tønsberg-fortsatt med tre mål.

Sluttspurt før pause

Alstad viste muskler og skaffet syvmeter for Byåsen, men Olufsen klarte ikke benytte muligheten til å redusere.

Minutter senere kom det en ny mulighet på straffe. Da tok rutinerte Alstad ansvar, og hamret ballen i krysset. Til tross for reduseringen maktet ikke Byåsen å ta innpå.

Offensivt var det «stang ut» i flere angrep på rad, mens for Flint stemte det bedre. Syv minutter før hvilen ledet gjestene 11–6.

Da våknet fjorårets Byåsens-toppscorer. Andrea Holm Aune steppet opp og hamret inn to raske mål.

Kristin Loraas Eiriksson var med å sette inn sluttspurten i førsteomgang.

Hjemmelaget satte inn en real sluttspurt de siste minuttene, og plutselig stemte det langt bedre for Byåsen. Med scoring i flere angrep var ledelsen redusert fra fem mål, til ett.

11–12 til pause.

Jevnspilt etter hvilen

Byåsen-keeper Helle Kjellberg-Line startet omgangen med å redde straffe, men måtte gi tapt på returen. Dermed kom gjestene best i gang også etter pausen.

Lagene kom ut fra garderobene med energi og fulgte hverandre tett. Anna Huse satte sin fjerde for kvelden da hun reduserte til 15–16. I neste angrep kom Ida Marie Syversen alene med keeper, men maktet ikke å utligne for hjemmelaget.

Mari Kristine Søbstad Molid gjorde comeback i Byåsen-drakta ni år etter hun forlot klubben.

I en scoringsfattig periode var keeper Helle Kjellberg-Line svært viktig for hjemmelaget. Med flere gode redninger holdt hun Byåsen inne i kampen.

Nervepirrende slutt

Dina Olufsen reduserte til 17–18 akkurat i det kampuret passerte femti minutter. Byåsen var fortsatt bak, og var nødt til å avslutte best for å sikre to poeng i serieåpningen.

Trener Atle Oliver Johansen så seg nødt til å ta en ny timeout da det gjenstod seks minutter. Laget hans var to mål bak og noe måtte gjøres.

Dét skjønte også Ida Alstad. Hun hamret inn nok en redusering, denne gangen fra ni meter.

Målvakt Annick Lipman kastet bort ballen med to knapper minutter igjen. Ballen havnet hos Lundemo, som økte til 24–21 for Flint.

Det ble også sluttresultatet i en jevnspilt serieåpning.