Alfa Romeo vraker Giovinazzi og henter inn kineser

Alfa Romeo bytter ut Antonio Giovinazzi som fører foran 2022-sesongen. Zhou Guanyu er klar for laget og blir tidenes første kineser i Formel 1.

Antonio Giovinazzi får ikke fortsette i Alfa Romeo etter årets sesong.

NTB

Nå nettopp

Alfa Romeo bekreftet tirsdag formiddag at Giovinazzi er ferdig i laget etter årets sesong. Like etter kom den offisielle beskjeden om at den kinesiske Formel 2-føreren Zhou kommer inn i laget neste sesong.

Dermed kommer det sveitsiskbaserte laget til å kjøre med to nye førere i 2022. Finnen Valtteri Bottas er allerede klar etter fem år som Mercedes-fører.

– Det er en glede å ønske Zhou Guanyu velkommen til Alfa Romeo. Han er en veldig talentfull fører, som resultatene hans i Formel 2 har vist, og vi ser fram til å bidra til at talentet hans blomstrer enda mer i Formel 1, sier lagsjef Frédéric Vasseur.

Stopp etter tre år

Han sier samtidig at det ikke var lett å ta farvel med Giovinazzi, som har kjørt for laget de siste tre Formel 1-sesongene.

– Å ta farvel med en fører er aldri enkelt. Særlig ikke med Antonio, som har vært en del av laget så lenge. Vi vil sette pris på de gode minnene og lære av de dårlige. Vi ønsker Antonio alt det beste for framtiden etter 2021-sesongen, sier Vasseur.

Giovinazzi har tatt ett poeng i Formel 1 i år og ligger dermed på 18.-plassen i fører-VM. Alfa Romeo er nummer ni (nest sist) i fabrikkmesterskapet.

Også veteranen Kimi Räikkönen byttes ut etter inneværende sesong.

– Ikonisk

Zhou gleder seg til å ta fatt på karrieren i motorsportens aller ypperste klasse.

– Jeg har fra tidlig alder drømt om å klatre så høyt jeg kan i en sport jeg bryr meg mye om, og nå har drømmen gått i oppfyllelse. Det er et privilegium for meg å starte Formel 1-karrieren med et så ikonisk lag, sier kineseren.

Det ledige Alfa Romeo-setet var inntil tirsdag det eneste som ikke hadde fått en fører på plass foran 2022-sesongen. Nå er imidlertid listen fulltegnet.

Zhou kjører i år i Formel 2 og er nummer to sammenlagt der.

Formel 1-førere i 2022:

Alfa Romeo: Valtteri Bottas (Finland) og Zhou Guanyu (Kina).

Alpha Tauri: Pierre Gasly (Frankrike) og Yuki Tsunoda (Japan).

Alpine: Fernando Alonso (Spania) og Esteban Ocon (Frankrike).

Aston Martin: Sebastian Vettel (Tyskland) og Lance Stroll (Canada).

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco) og Carlos Sainz (Spania).

Haas: Nikita Mazepin (Russlands motorsportforbund) og Mick Schumacher (Tyskland).

McLaren: Daniel Ricciardo (Australia) og Lando Norris (Storbritannia).

Mercedes: Lewis Hamilton (Storbritannia) og George Russell (Storbritannia).

Red Bull: Sergio Pérez (Mexico) og Max Verstappen (Nederland).

Williams: Nicholas Latifi (Canada) og Alexander Albon (Thailand).