Tangerte Norges gullrekord fra 2018

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Med dagens triumf i kombinert for lag tangerer Norge OL-rekorden fra PyeongChang med 14 gullmedaljer – og fortsatt er det flere gode norske medaljeøvelser igjen.

TIL TOPPS: Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo under medaljeseremoni i Beijing i dag. De tok gull i langrennssprint onsdag.

17. feb. 2022 12:54 Sist oppdatert nå nettopp

Espen Andersen, Espen Bjørnstad, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak fikset Norges 14. gullmedalje i Beijing-OL med seier i lagkonkurransen. For fire år siden, i PyeongChang, stoppet Norge på 14 gull.

– Vi er stolt av den statistikken, og det er viktig at vi bidrar. Forrige OL fikk vi en sølv og to 4. plasser, nå bidrar vi litt mer. Det er viktig for vi er en del av toppidrettskulturen som Olympiatoppen står for. De er fantastisk flinke til å legge til rette for oss og vi har mye nytte av dem. De har hjulpet oss frem mot disse gullene her, sier sportssjef Ivar Stuan til VG.

Allerede i morgen, fredag, er det fem nye medaljeøvelser, inkludert to fellesstarter i skiskyting hvor Norge har gullkandidater for både herrer og kvinner.

Norge, Canada (2010) og Tyskland (2018) er de nasjonene som har tatt flest gull i vinter-OL (14).

Norge har vært beste nasjon i tre OL på rad nå: Sotsji 2014, PyeongChang 2018 og Beijing 2022.

Norges to beste vinter-OL i antall gullmedaljer – før i dag – var Salt Lake City 2002 med 13 gull i et mesterskap hvor skiskytter Ole Einar Bjørndalen tok fire gull av fire mulige (inkludert stafett) og PyeongChang 2018 med 14 gull.

Ser man på totalen har Norge nå 29 medaljer i Beijing-OL: 14 gull, 7 sølv og 8 bronse.

De siste årene har det blitt flere gullmuligheter siden antall medaljeøvelser har blitt utvidet i OL. I Sotsji i 2014 var det 98 øvelser, i PyeongChang 102 - og nå i Kina 109.