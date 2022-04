Verstappen slo tilbake etter tøff start – Hamilton skuffet igjen

Max Verstappen (24) vant lørdagens sprintløp i Italia og sikret pole position i søndagens hovedløp på Imola-banen.

VANT: Max Verstappen vant lørdagens sprintløp i Italia.

23. apr. 2022 17:04 Sist oppdatert nå nettopp

Max Verstappen hadde pole position, men allerede før sving én hadde Ferrari-fører Charles Leclerc sneket seg forbi nederlenderen. Gjennom hele løpet jaktet Red Bull-føreren rivalen og på den nest siste runden lyktes han endelig med å passere monegaskeren.

Verstappen beholdt fokus frem til siste slutt og klarte også å ta bedre vare på dekkene. Dermed fikk 24-åringen en ørliten revansj etter at han måtte bryte den forrige Grand Prix-runden i Australia.

– Starten min var ikke veldig god og det tok en stund før jeg klarte å presse ham. Vi hadde bedre dekk mot slutten og jeg kunne skru på DRS, forteller han etter løpet.

PASERTE LECLERC: Max Verstappen tok igjen Charles Leclerc på den nest siste runden og vant sprintløpet i Italia.

Med seieren i lørdagens sprintløp, er det Verstappen som starter fra pole når hovedløpet fra Imola går av stabelen søndag.

– I morgen er det andre dekktyper og det kan bli et annerledes løp. Men i dag hadde vi en god dag, oppsummerer nederlenderen.

Samtidig som Verstappen og Leclerc kjempet om seieren i sprintløpet, var det nok et tungt løp for Mercedes og deres Lewis Hamilton og George Russell.

Hamilton startet som nummer 13 etter nok en svak kvalifisering fredag. Briten klarte ikke å kjøre seg opp, men falt i stedet ned til 14. plass. Russell ble beste Mercedes-fører på 11. plass.

– Det er vanskelig å si, de skal kjøre tre ganger denne distansen i morgen, men jeg tror at Mercedes kommer til å slite akkurat like mye som de gjorde i dette sprintløpet. Og det er virkelig årets sjokk som vi er vitne til, sier Viasats kommentator Henning Isdal om Mercedes.

Lewis Hamilton i forkant av sprintløpet.

Etter å ha blitt nummer to lørdag, starter Ferraris Leclerc som nummer to søndag. Og idet Leclerc krysset målstreken, bekreftet han Verstappens teori på lagradioen, da han sa at Leclerc slet med dekkene mot slutten.

Føreren fra Monaco sa og at løpet var «ok», og i intervju med arrangøren etter sprintløpet, sa han følgende:

– Vi slet med dekkene mot slutten. Det må vi analysere før morgendagen og sørge for at vi er klare. Vi skal jobbe hardt og komme sterkere tilbake.

Leclerc leder stort i sammendraget om verdensmestertittelen, med nesten dobbelt så mange poeng som nærmeste konkurrent, som er Carlos Sainz.

Guanyu Zhou og Pierre Gasly fikk en katastrofstart, da de krasjet side mot side på den første runden. Førstnevnte kjørte ut av banen da det begynte å ryke av bilen, mens Gasly kom seg inn til pit stop og etter hvert klarte å fortsatte løpet.