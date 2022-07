To trøndere tatt ut i historisk landslagsuttak

For første gang har Norges Fotballforbund tatt ut spillere til et 14-årslandslag. I alt 20 jenter får sjansen i en Uefa-turnering i Kroatia.

De norske landslagsjentene skal møte Kroatia, Moldova og Romania.

En talentleir i mars og juni la grunnlaget for den uttatte troppen.

– Dette er en gulrot for de største talentene våre og en flott mulighet for å få referanser og matching internasjonalt. Vi ønsket å sette i gang noe ekstra for jentene i denne alderen, og kommer derfor til å teste ut dette, sier Håkon Grøttland i NFF.