Sport Håndball Flytter hjem til Trondheim etter en vanskelig periode i utlandet: – Mange tårer

Etter fem år, returnerer håndballspiller Maria Hjertner til Byåsen. Nå håper 26-åringen at hennes erfaring kan bidra til at laget igjen blir et topplag.

19 minutter siden

BAKKLANDET: Da Maria Hjertner forlot Byåsen i 2017 hadde laget et luksusprobem.

Det var rett og slett for mange venstrehendte spillere. Klubben hadde også flere av Norges beste spillere, med Ida Alstad i spissen.