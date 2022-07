Snuses på av flere toppklubber: – Jeg har høye ambisjoner

Marcus Mehnert har bøttet inn mål denne sesongen. Nå kan OBOS-ligaen være et nummer for lite for 24-åringen.

MÅLSCORER: Marcus Mehnert har ti mål i OBOS-ligaen denne sesongen.

24. juli 2022 18:58 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Når man scorer mål og gjør det bra er det klart at folk får det med seg. Jeg har vært bra i år, og regner med at alle skjønner at det vekker interesse. Jeg vet det er interesse.

Det forteller Marcus Mehnert til Adresseavisen. Ranheim-spissen er både i fyr og flamme denne sesongen. 14 mål på 17 kamper (NM inkludert) er spissen bokført med.