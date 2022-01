Historisk Kilde-seier glapp etter «katapulthopp»

Aleksander Aamodt Kilde (29) var bare noen hundredeler unna seier og tangering av en legendarisk super-G-rekord, men endte til slutt på en annenplass. Den norske alpinisten har vært på pallen i fem av ni renn denne sesongen.

NÆRE PÅ: Aleksander Aamodt Kilde kjørte meget godt i Wengen, men må nok «nøye seg» med en annenplass.

13. jan. 2022 13:18 Sist oppdatert nå nettopp

Det er slettes ikke verst for en som denne sesongen har gjort comeback etter en alvorlig kneskade.

– Det var superclose. Jeg prøvde fra topp til bunn, toppen var dritbra. Jeg kjente jeg hadde mye fart, sier Kilde til NRK.

I den bratte, trange Wengen-løypa suste Kilde av gårde, og var i ledelsen på fem av seks sekunderinger. Han tapte imidlertid noen hundredeler for mye helt på tampen, spesielt etter et småskummelt hopp der han mistet en del fart. Dermed ble han nummer to, kun slått av sveitsiske Marco Odermatt.

– Jeg ble litt for ivrig i midtpartiet, dessverre. Jeg var skikkelig på gang der. Men en andreplass bak en som er i tidenes form, jeg tar det altså, sier en fornøyd Kilde, og legger til:

– Jeg fikk ordentlig «katapultfølelse» i hoppet fordi jeg var så høyt oppe. Da jeg kom i mål tenkte jeg «oi, det var nok litt lengre enn alle de andre».

Da Kilde passerte målstreken fokuserte kamera på Odermatt i lederstolen. Sveitseren så tydelig lettet ut, og jublet for de 23 hundredelene som skilte de to. Etter å ha kjørt med startnummer syv fikk Odermatt sitte i lederstolen gjennom hele løpet, uten at noen andre enn Kilde egentlig var i nærheten av å true hans plass på tronen.

Kilde ville med seier i Wengen tangert rekorden til alpinlegenden Hermann Maier med fire super-G-seiere på rad i løpet av én sesong. Dessverre for 29-åringen ble det bare nesten.

– Det var surt, men jeg skal holde på noen år til, så jeg får prøve igjen, sier Kilde til NRK om tangeringen som glapp.

Men fire seirer (en av dem i utfor, tre i super-G) og en annenplass på sesongens ni kjørte renn gjør at Kilde – etter alt å dømme – kan ta med seg selvtillit i bøtter og spann til de olympiske lekene i Beijing om noen få uker.

OL-ilden tennes for øvrig 4. februar.

Østerrikske Matthias Mayer tok 3.-plassen. Han var 58 hundredeler bak Odermatt.

HJEMMEJUBEL: Marco Odermatt seiret på hjemmebane i Wengen.

Det gikk ikke like bra for Adrian Smiseth Sejersted, som havnet langt bak. Han var hele 1.82 sekunder bak seirende Odermatt, og endte på en 29. plass.