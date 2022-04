Filip Ingebrigtsen endelig frisk: – Kan kjempe mot verdens beste igjen

Filip Ingebrigtsen (29) har tro på at elendigheten han opplevde i fjor – syk, sengeliggende, hodeverk og lav på energi – var «noe forbigående». Han mener han igjen kan «kjempe med verdens beste».

LYSPUNKT: Filip Ingebrigtsen opplevde en og annen opptur i fjor, blant annet på Bislett 1. juli. Da løp han 3000 meter på sterke 7,34.

– Jeg føler at kroppen min er som en god, gammel «Filip-kropp», sier han.

Filip Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 meter i 2016 og tok VM-bronsemedalje på distansen i 2017. Han var i sitt livs form og klar seiersfavoritt da han falt og pådro seg en skade under innledende heat på 1500 meter i Berlin-EM 2018 – før lillebror Jakob vant gullmedaljen.

– Jeg holdt et høyt nivå over tid i 2019. I 2020 også. Men da ble det mye vas, med covid og sånt, svarer han på spørsmål om 2018 egentlig var hans siste år som den beste utgaven av Filip Ingebrigtsen.

Så kom 2021.

Coronavaksinen slo knockout på Filip Ingebrigtsen. I en veldig lang tid hadde han en ikke fungerende kropp. Han håpet på et mirakel, men treningsøktene «og alt» var på et ekstremt dårlig nivå. OL gikk skeis.

SLÅTT UT I DOBBELT FORSTAND: Filip Ingebrigtsen klarte ikke å ta seg videre fra innledende heat på 1500 meter under OL i Tokyo i fjor sommer.

– Jeg var sengeliggende, dårlig i kroppen, lav på energi og hadde vondt i hodet. Jeg følte meg syk og burde ha kastet inn håndkleet. Men samtidig er det jobben min, sier han med tanke på at han nærmest mot bedre vitende forsøkte å trene hver dag.

– Det var slik jeg hadde det. Jeg spurte meg selv «vil du klare å gjennomføre treningen i dag?». Svaret var som regel nei, forklarer han.

Han måtte droppe inne-VM i Beograd nå i mars etter å ha blitt covid-smittet på vei hjem fra en høydetreningsleir i spanske Sierra Nevada. Men det sykdomsforløpet (en uke i sengen) ble en parentes sammenlignet med det ovennevnte. Sist søndag deltok han i et gateløp over 5 kilometer i Lier ved Drammen. Neste uke skal han være startfartsholder for storebror Henrik når han løper 10.000 meter på Bislett i Oslo.

Første internasjonale konkurranse er Eugenes Diamond League-stevne 28. mai. Der skal han løpe en «mile» (1609 meter) sammen med Jakob Ingebrigtsen, etter at alle tre har vært på en høydetreningsleir i Flagstaff i Arizona. Deretter: Bislett Games 16. juni, friidretts-VM i Eugene 15.–24. juli, EM i München en måned etter det.

PÅ EGEN HÅND: Gjert Ingebrigtsen er ikke lenger med i Team Ingebrigtsen som trener. Bildet av ham, Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen er tatt i forbindelse med mileløpet i Eugene i Oregon i august i fjor.

Som kjent uten Gjert Ingebrigtsen som trener og administrator.

På spørsmål om den oppsiktsvekkende endringen i Team Ingebrigtsen, svarer Filip Ingebrigtsen at de – Henrik, Jakob og han – er «samkjørte på det».

– Vi har mange år med erfaring, og en struktur som har fungert lenge. Vi sparrer, men hver og en av oss har ansvar for seg selv, sier han om hva Gjert Ingebrigtsens fravær innebærer.

Filip Ingebrigtsen sier at han ikke har satt en dato for når det gjelder å avslutte karrieren. Han sier også at det ikke er så lenge til neste OL, i Paris 2024. Han synes det egentlig bare er gøy at det vil være mange mesterskap de neste årene, og gleder seg over at nærmeste fremtid ser ut til å ville fungere bra – i motsetning til i fjor, understreker han nok en gang.

Han er tilbake med en følelse av å være konkurransedyktig.

– Jeg kan være med å kjempe med verdens beste, sier han.

Han, kona Astrid Mangen Ingebrigtsen og parets datter Ellie (2) bor ved Intility Arena i Oslo. De har kjøpt tomt i Aurskog øst for Oslo. Husbyggingen skal starte i høst. På spørsmål om det er familieforøkelse på gang, svarer han at det ikke er aktuelt – men at det vil være det litt senere i livet.