Warholm med ny pers: Ufattelig sliten - treningsnarkoman igjen mandag

Karsten Warholm (25) mener det er greit å bli karakterisert som treningsnarkoman: Etter å ha tynt reservertanken og satt personlig rekord på 300 meter i Trond Mohn Games, regner han med å møte til trening igjen om et par dager.

HYLLEST: Karsten Warholm gjennomførte sesongens siste konkurranse for å hylle milliardæren Trond Mohn (t.h), som gjennom mange år har skjenket Bergen en rekke idrettsanlegg og idretten flerfoldige millioner.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Mandag eller tirsdag. Jeg gleder meg til å være tilbake i Vallhall for å spille bordtennis og løfte vekter, svarer Karsten Warholm på spørsmål om han nå skal ta seg litt fri.

– Du er det man i gamle dager kalte treningsnarkoman?

– Ja, jeg kan nok kalles det. Jeg liker å trene, svarer OL-gullvinneren og verdensrekordholderen på 400 meter hekk humørfylt.

Etter å ha vunnet Diamond League-finalen i Zürich forrige torsdag, skulle han etter planen ha løpt 400 meter uten hekker i NM Kristiansand fredag ettermiddag.

Han dro dit i privatfly, men etter samråd med trener Leif Olav Alnes fant han det ikke tilrådelig å starte. Søndag var han imidlertid på plass i Berlin, der han på ettermiddagen - fortsatt dyktig sliten - vant 400 meter hekk på Olympiastadion.

Ikke nok med det. Seks dager senere, lørdag ettermiddag, gikk Karsten Warholm ned i startblokkene i Bergen for å hylle byens gavmilde «idrettssponsor», milliardæren Trond Mohn.

GULLHELT: Karsten Warholm var ettertraktet vilt etter oppskriftsmessig å ha vunnet 300-meteren i Trond Mohn Games på Fana stadion i Bergen lørdag ettermiddag.

– Jeg er for så vidt imponert over at jeg klarte å skrape meg sammen til å fullføre, men måtte tyne det mot slutten. Jeg følte at jeg måtte gi på ganske greit de siste hundre meterne. Jeg satte en liten «pers». Det kostet godt, det, sier han konfrontert med at treneren hans, Leif Olav Alnes, lot seg imponere av ham.

Warholm satte personlig rekord med 32,49 på den odde distansen. Det er 20/100 raskere enn hans tidligere «pers» (32,69), satt samme sted for tre år siden. Han sier at han er glad for at han valgte å avslutte sesongen som han nå har gjort, og han er glad sesongen er ferdig.

– Det er klart han er ufattelig sliten. Han har vært ferdig en god stund. Det så du på løpet hans også. Det var ikke lett. Han tok seg kraftig sammen. Det gikk på tre sylindre. Det var imponerende å klare det, sier Leif Olav Alnes med tanke på at Warholm innfridde duoens målsetting i Bergen, som var personlig rekord.

– 20/100 er ikke så mye på tre år, for Karsten Warholm?

– Nei, men hensikten med å komme hit var å hylle Trond Mohn for hans innsats for det norske samfunn. Det var egentlig eneste grunn. 45,94 (Warholms v-rekord på 400 m hekk) er bedre enn dette, for å si det sånn. Det (32,49) er ingen dårlig tid, men ikke i klasse med den, svarer Leif Olav Alnes.

Til sammenligning satte Karsten Warholm bestenotering i verden på 300 meter hekk med 33,26 på Bislett 4. juni i år (for å så sette «midlertidig» verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 samme sted en måned senere).

Verdens beste tid på 300 meter tilhører sørafrikaneren Wayde van Niekerk med 30,81 - satt i 2017. Wayde van Niekerk har også verdensrekorden på 400 meter med 43,03, satt da han vant OL-gull i 2016. Usain Bolt har løpt 300 meter på 30,97. Europeisk bestenotering på distansen er 31,56, satt av briten Douglas Walker for 23 år siden.

PS! Mathias Hove Johansen ble nummer to bak Karsten Warholm med 33,26, Fredrik Øvereng nummer tre med 33,62.