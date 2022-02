Mowinckel skuffet i utforen – takker for seg i OL-sammenheng

YANQING/OSLO (VG) Etter å ha vært tredje best på trening, skuffet Ragnhild Mowinckel (29) da det gjaldt som mest, og var langt unna pallen i det som var hennes siste OL-utfor.

UTFOR: Ragnhild Mowinckel jaktet medalje i utforen, men havnet utenfor pallen.

15. feb. 2022 04:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var skuffende å se hvor tregt det var i mål, og jeg ble veldig overrasket i mål. Spesielt med tanke på at der jeg kjørte desidert tregest, var der jeg kjørte raskest på trening, sier Mowinckel til VG.

Med startnummer seks og tidene til italienske Elena Curtoni som målestokk, satte Mowinckel utfor løypen i Yanqing.

Etter å ha vært bak på den første mellomtiden kunne det se ut til at moldenseren fikk mer fart på skiene før neste mellomtid, men også den var rød.

I mål viste klokken at det hadde røynet på ytterligere nedover i traséen, og 29-åringen klokket inn 1,10 sekunder bak da ledene Curtoni.

– Det er et godt spørsmål. Jeg var veldig overrasket selv over hvor tregt det var. Det føltes ikke slik for min del, svarer 29-åringen på spørsmål om hva som gikk galt underveis.

Til slutt viste klokken at Mowinckel var 2,10 sekunder bak sveitsiske Corinne Suter som tok gullmedaljen. Italienske Sofia Goggia knep sølvmedaljen foran lagvenninnen Nadia Delago på bronseplass.

Det i hennes siste renn i mesterskapet. For moldenseren bekrefter at hun ikke stiller i kvinnenes kombinasjon, til tross for VM-bronse på øvelsen i 2019. Lagkonkurransen som og gjenstår, er uaktuell.

Samtidig forteller 29-åringen at årets OL også blir hennes siste.

– Det eneste jeg kan si at det ikke blir fler OL på meg. Hvor lenge jeg skal holde på vet jeg ikke, men jeg skal ikke gi meg med det første i alle fall.

– Litt under snittet. Det er nærme, men ikke nærme nok. Men jeg kommer uansett til å dra herfra med en følelse av at man kan kjøre fort, oppsummerer Mowinckel.