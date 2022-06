Verstappen vant thriller mot Sainz - øker VM-ledelsen

Max Verstappen (24) kan være på vei til å forsvare sin VM-tittel. Carlos Sainz (27) måtte gi opp forsøket på å ta sin første Formel 1-seier.

19. juni 2022 21:40 Sist oppdatert nå nettopp

Verstappen var knapt sekundet foran Sainz i mål i Canada søndag kveld. Det er Verstappens sjette seier for året. Det var en utrolig spennende duell der Verstappen forsvarte ledelsen på imponerende vis.

– Du presset og presset, sier Verstappen til Sainz etter løpet.

– Jeg ga alt, svarer Ferrari-fører Sainz.

Hardt presset

Red Bull-sjef Christian Horner er helt enig:

– Fantastisk kjøring under hardt press, sier han på team-radioen til Verstappen.

– Det hadde vært bedre å angripe enn å forsvare seg, men heldigvis gikk det bra, sier Verstappen i et intervju med Jenson Button på Viaplay.

Etter Verstappen og Sainz fulgte de to Mercedes’ene med Lewis Hamilton og George Russell, så Charles Leclerc på 5. plass. Deretter fulgte to ganger Alpine og to ganger Alfa Romeo.

Max Verstappen fikk alt servert på sølvfat på forhånd. Han selv hadde beste startposisjon, mens den tøffeste konkurrenten Charles Leclerc sto i bakerste rekke.

Det er nesten som å få et straffespark før kampen i det hele tatt har startet.

Ferrari-fører Leclerc hadde på forhånd 34 poeng fram til Verstappen. Det har nå økt kraftig - til 49 poeng.

– Det blir ikke lett å slå Verstappen i år, fastslår Viaplay-eksperten Thomas Schie på sendingen.

VANT: Max Verstappen.

Dårlig pitstopp

– Verstappen kjører som en mester, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

I Aserbajdsjan gikk Leclercs motor opp i røyk - og Ferrari valgte å bytte mye i motoren til søndagens løp i Canada. Dermed måtte Charles Leclerc starte i nest dårligste startspor.

– Ferrari valgte å bytte flere motorelementer enn de strengt tatt hadde trengt, fordi de vet at det i Canada er gode muligheter til å kjøre forbi, sier Viaplay-kommentator Gulbrandsen.

Charles Leclerc avanserte fra 19. startspor til 6. plass - men et dårlig pitstopp gjorde at han falt ned til 12. plass igjen. Monegaskeren veivet oppgitt med armene over at det tok så lang tid - 5,3 sekunder. Han måtte dermed starte på nye forbikjøringer.

Etter drøyt 50 runder ble det sikkerhetsbil da Yuki Tsunoda bommet og kjørte i autovernet. Dermed ble feltet samlet, og Carlos Sainz hadde sin store mulighet - rett bak Verstappen. Det sto om hans første Formel 1-seier i karrieren.

Men spanjolen klarte ikke å utnytte dekkfordelen han hadde, og etter hvert ble det klart at han ikke kom til å forsøke på forbikjøring. Selv om bare halvsekundet skilte dem, forsvarte Verstappen seg godt - og klarte å holde konsentrasjonen helt til mål.

Den eneste dårlige nyheten for Verstappen søndag var at teamkollega Sergio Pérez måtte gi seg med motortrøbbel.

Hamilton på pallen

Mercedes hadde nok en gang et godt løp - selv om det var både en Red Bull-bil og en Ferrari foran dem. Men Lewis Hamilton ble nummer tre og George Russell nummer fire. Det er verdt å ta med seg. Det er tangering av sesongbeste for Hamilton.

– Fantastisk jobb! Bilen var litt bedre denne helgen, sier Hamilton på team-radioen.

– Den er ikke perfekt, men den er bedre, sier han til Viaplay.

– Det er overveldende å få denne 3. plassen. Det har vært en kamp i år, men vi gir ikke opp. Takk til alle som er her i Canada og dem som er hjemme på fabrikken. Vi kommer nærmere, sier Hamilton i et Button-intervju vist på Viaplay.

Motortrøbbel

Men spørsmålet er hva som skjer i tiden fremover. Det store samtaleemnet i Formel 1 om dagen er nemlig hvordan bilene «spretter» - noe som særlig Mercedes har trøbbel med. Lewis Hamilton fastslo under Aserbajdsjan Grand Prix at «ryggen tar livet av meg», men også Ferrari har slitt - mens Red Bull derimot har knekt koden. I Canada gjennomførte FIA en granskning av bilene, og hva de kommer fram til, vil trolig bli kjent ganske raskt. Det kan ende med at Mercedes må justere bilen på en måte som betyr at de taper tid til Red Bull.

Mens lørdagens kvalifisering gikk på vått underlag, var det sol og tørt under søndagens løp.

Fernando Alonso hadde nest beste startposisjon, men endte som nummer syv.

– Vi hadde igjen motortrøbbel, sier han til Viaplay.

Kevin Magnussen ble dårligst av de 17 førerne som fullførte. Han var oppgitt over han at fikk ordre om å gå inn og bytte frontvinge etter litt kontakt med Lewis Hamilton helt i starten. Dansken svarer et klart «ja» på spørsmål om det ble en frustrerende søndag.

Haas-kollega Mick Schumacher hadde sitt livs beste startspor, men måtte bryte tidlig med tekniske problemer.

Resultater:

1. Verstappen (Red Bull), 2. Sainz (Ferrari), 3. Hamilton (Mercedes), 4. Russell (Mercedes), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Ocon (Alpine), 7. Alonso (Alpine), 8. Bottas (Alfa Romeo), 9. Zhou (Alfa Romeo), 10. Stroll (Aston Martin).

VM-stillingen:

1. Verstappen 175, 2. Perez, 129, 3. Leclerc 126, 4. Russel 111, 5).Sainz 102, 6. Hamilton 77.

VM lag:

1. Red Bull 304, 2. Ferrari 228, 3. Mercedes 188, 4. McLaren 65, 5. Alpine 61, 6. Alfa Romeo 47.