Her forlater en forbannet RBK-spiss Åråsen: Nå har han snakket ut med sjefen

Før treninga tirsdag satte RBK-trener Kjetil Rekdal seg ned med spiss Ole Sæter.

Her forlater Sæter Åråsen: Han ble en av snakkisene etter tapet for Lillestrøm. Nå har Ole Sæter snakket ut med Kjetil Rekdal.

21. juni 2022 13:45 Sist oppdatert nå nettopp

Der fikk de snakket ut, etter hendelsen som Ole Sæter omtaler som «noe av det tøffeste jeg har vært gjennom som fotballspiller».

– Jeg føler at det er urettferdig. Noe annet hadde vært rart. Man blir irritert og forbannet når man føler at man kunne ha endret kampbildet, men ikke får lov til det, sa Sæter rett etter 1–3-tapet for Lillestrøm søndag.