Sport Ivar Koteng Her planlegges RBKs framtid: - Har gått kjappere enn vi trodde RBK herrer og RBK kvinner blir etter alle solemerker én klubb allerede i 2022. Med ett felles styre. Bak et vindu satt styrelederne Ørjan Engen (venstre), Ivar Koteng og styremedlem i RBK Kvinner, Nils Skutle, i møte onsdag ettermiddag. 8 minutter siden - Vi har hatt tre møter i oktober, og skal møtes igjen snart. Vi er langt på vei enig rundt hvordan ting skal se ut, sier styreleder i RBK Kvinner, Ørjan Engen. - Noen formelle ting er ennå ikke helt avklart, så vi vet enda mer om tre-fire uker. Men det er størst sannsynlighet for at det blir fusjon neste år, sier styreleder for Rosenborg-herrene, Ivar Koteng. - Oppfatter oss som én klubb Da RBK i fjor vinter vedtok en satsing på kvinnefotball, skulle det utarbeides en femårsplan for «sportslig og økonomisk utvikling av Rosenborg kvinner». Det ble også bestemt at klubbene skulle fortsette som egne, frittstående enheter. 28. mars i år, etter årsmøtet for RBK herrer, skrev Adresseavisen igjen om framtida til Rosenborg som organisasjon. Den gang uttalte Koteng at det fantes planer om å fusjonere helt med kvinneavdelingen. Enten i 2022 eller 2023. - Markedet oppfatter oss som én klubb. Noen av partnerne behandler oss som det allerede, sa Koteng. Styreledere: Ørjan Engen og Ivar Koteng.

«Fusjonsmøte»

Nå har klubbene jobbet videre. Og onsdag kan både Engen og Koteng fortelle at alt tyder på at fusjonen skjer allerede neste år – om det bankes gjennom i klubbenes årsmøter.

Dermed blir det fort også to årsmøter i begge klubbene i 2022: Ett ordinært møte, og et «fusjonsmøte».

- Hvor mye raskere har dette skjedd en hva du så for deg, Engen?

- Vi har jo brukt ett år nå, da. Så ja: Kjappere enn vi trodde, smiler han, når Adresseavisen konfronterer ham med femårsplanen.

Ni pluss to

Med felles organisasjonsnummer blir det også endringer strukturelt i «nye» Rosenborg.

Nå forteller Koteng at det jobbes for å smelte styrene sammen til ett, felles RBK-styre.

- Dette har vi ikke klart ennå. Men vi i RBK herrer har en målsetting om ett felles styre, med folk fra det som i dag er «begge leirene». Det kan bli et litt større styre til å begynne med, som krympes etter hvert, sier han.

I dag teller herrelagets styre åtte medlemmer: Koteng (leder), Svein Tore Samdal, Rune Bratseth, Karen Espelund, Vigdis Harsvik, Cecilie Gotaas Johnsen, Michael Stilson og Frank Norvik (vara).

Kvinnelagets styre teller også åtte medlemmer, og ser slik ut: Ørjan Engen (leder), Kristine Haugen, Ingrid Meyer, Gro Eide, Nils Skutle, Marte Wivestad, Per Joar Jensen (vara) og Ingvild Farstad (vara).

- Vi ser for oss et felles styre med ni ordinære medlemmer og to varamedlemmer, sier Koteng.

Har snakket med valgkomiteen

Koteng er selv på valg i 2022.

Han bekrefter overfor Adresseavisen at han har snakket med valgkomiteen om veien videre.

- Vi har snakket om hvilke forutsetninger som ligger til grunn for det videre arbeidet i RBK.

Koteng vil ikke å kommentere om han ønsker å fortsette i ytterligere to år. Eller hva valgkomiteen tenker rundt hvem som skal bli styreleder.

- Det holder vi internt, sier han.

Engen vil heller ikke si om han ser for seg en plass i det «nye» RBK-styret.

- Det har jeg ikke tenkt så mye på, er svaret derfra.