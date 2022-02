Norge-sjefen refser OL-arrangøren: – Det er helt Texas

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Tore Øvrebø reagerer sterkt på at de norske OL-utøvernes helseopplysninger havner på avveie.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø på vei forbi kontrolløren i forbindelse med torsdagens pressekonferanse.

3. feb. 2022 08:12 Sist oppdatert nå nettopp

Toppidrettssjef Tore Øvrebø kom med sin hittil krasseste kritikk av OL-arrangøren torsdag.

Uoppfordret gikk Øvrebø til angrep på kommunikasjonen når det kommer til covid-saker. Helseopplysninger kommer stadig på avveie, ifølge Øvrebø.

– Det er helt Texas. Vi har opplevd at veldig perifere medlemmer av organisasjonen får tilsendt helseopplysninger på mail. Vi har opplevd at journalister får SMS-er før vi får informasjon. Det er vi ganske kritiske til, sier Øvrebø på en pressekonferanse.

Seks nærkontakter

For ordens skyld: Øvrebø er altså den norske troppens øverste leder i OL. Samme norske tropp som nå er rammet av covid-bekymring.

På spørsmål om norske utøvere har testet positivt, ga ikke Øvrebø et tydelig svar. Han ville ha all info på bordet først.

Seks norske utøvere, deriblant medaljekandidatene Johannes Thingnes Bø,Jarl Magnus Riiber og Mons Røisland, er imidlertid blitt definert som nærkontakter i løpet av få timer.

I påvente av koronatester kan disse utøverne leve tilnærmet som normalt i OL-området. Men de må for eksempel ta egen transport til og fra arenaen – og de må spise på rommet sitt. I tillegg testes de to ganger hver dag.

Men situasjonen er uansett uoversiktlig – og informasjonsflyten fra arrangøren hjelper ikke, ifølge Øvrebø.

Tore Øvrebø brummet under masken på torsdagens pressetreff.

– Vi får opplysningene litt senere. Vi får ikke den fulle og hele oversikten som vi føler vi må ha før vi setter i gang tiltak. Vi kan ikke på et rykte sette i gang masse tiltak og skape uro. Da ville vi ikke vært profesjonelle, forklarer Øvrebø.

Hotelldirektøren fikk beskjed før

Øvrebø var tydelig oppgitt. Ved siden av ham satt pressesjef Halvor Lea og humret.

«De har kanskje ikke hørt om GDPR i Kina», mumlet Øvrebø.

Han reagerer sterkt på prosedyren for covid-beskjeder i OL-byen. Blant annet har direktøren på hotellet Norges tropp bor på, fått viktige helseopplysninger før Norges delegasjon.

Ifølge Øvrebø har covid-kommunikasjonen vært gjenstand for stor frustrasjon på de daglige internasjonale lagledermøtene her i OL. Men Øvrebø sier at OL-arrangøren ennå ikke har sagt at de endrer fremgangsmåte.

– Vi venter at de endrer adferd på behandling av helseopplysninger. Vi er ikke fornøyde før de gjør det. Samtidig må vi leve i den situasjonen vi er, vi må sørge for at utøverne får best mulig forutsetninger for å prestere, sier Øvrebø.

– Visste det ville bli annerledes

De norske hopperne starter OL lørdag. Da skal kvinnene i aksjon, før herrelaget OL-åpner på søndag.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen sier han ikke bruker mye tid på all forvirringen rundt OL-arrangøren og koronakommunikasjon.

– Vi reiste hit og visste at dette blir et helt annerledes mesterskap. Det er helt nytt for absolutt alle som er her. Ting blir ikke noe bedre for utøverne jeg har ansvar for, hvis jeg bruker energi på sånne ting, sier Bråthen.

Før han avslutter med en spøk:

– Det er antageligvis verre tester jeg kan få offentliggjort enn PCR.