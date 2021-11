Japhet Sery Larsen er tilbake. Kan bli tre endringer i forsvaret.

Sery Larsen og Runar Hove ser ut til å bli sesongens tolvte stopperpar.

Japhet Sery Larsen sier det har vært kjedelig å være på sidelinjen mens lagkameratene har kjempet for livet i Eliteserien.

Nå nettopp

Japhet Sery Larsen har trent med Brann hele uken, og går etter alt å dømme rett inn på laget som møter Sandefjord på søndag.

– Jeg synes han har vært på fremadgående denne uken, sier trener Eirik Horneland, som ikke avslører mer enn at han er «høyaktuell».

Larsen har slitt med en sår hamstring etter å ha trent mye på kort tid.

Nå har han trent i en drøy uke og fikk mandag 50 minutter i en treningskamp mot Bjarg.

– Nå er han veldig tilbake der han var før han ble skadet på trening, sier Horneland.

Ny forsvarsrekke

– Det er skikkelig herlig å være tilbake igjen. Det har vært tungt å ikke kunne hjelpe laget, sier Larsen.

Han har ikke spilt siden 3–3 mot Odd for en knapp måned siden. En kamp dansken ifølge Horneland ikke var på toppnivå grunnet skaden som da var på vei.

Nå sier Larsen at han er tilbake for fullt. Han bekrefter å være i topp form, og lover at det er en tent gjeng som reiser til Sandefjord for en av de siste fire skjebnekampene i Eliteserien.

– Det har vært bra intensitet. Folk virker veldig påskrudd på treing.

Med seg som makker får han trolig Runar Hove. De to har spilt i tospann på trening denne uken, noe Horneland har begrunnet med at Fredrik Pallesen Knudsen har sett sliten ut.

Runar Hove (t.v.) og Japhet Sery Larsen (t.h.) har trent sammen som midtstoppere denne uken.

I tillegg brakk Ruben Kristiansen armen i sist kamp mot Rosenborg, noe som sannsynligvis baner vei for David Wolfe på backen de siste kampene. Det er en utfordring 19-åringen ser frem til.

– Jeg er en mye bedre fotballspiller nå, enn jeg var i vår, sier Wolfe.

David Wolfe tror han vil vokse mye på oppgaven som nå ligger foran ham.

Med Wolfe inn, gjør Horneland trolig tre endringer på forsvarsrekken som startet i forrige kamp. Felix Horn Myhre, sammen med Larsen, Hove og Wolfe vil sannsynligvis gi en ny forsvarsrekke og sesongens tolvte stopperpar denne sesongen.

Kapteinen orket ikke sitte og se på

Kaptein Daniel Pedersen har vært enda lenger ute enn sin landsmann, men er fremdeles ikke hundre prosent.

Nå har han rett og slett bestemt seg for å la det briste eller bære. Han sliter med en sene i lysken, men har likevel trent med laget hele uken.

– Nå gidder jeg ikke å sitte mer i styrkerommet. Vi har en måned igjen av sesongen, og jeg må forsøke å bidra med det jeg kan. Enten går det, eller så går det ikke. Jeg gidder ikke sitte inne mens de andre er her ute.

Daniel Pedersen er usikker til både Sandefjord og kampene etter det, men tar en råsjanse og trener fullt med laget.

Verken Horneland eller han selv vet om han spiller mot Sandefjord eller senere. Han tar det «dag for dag».

– Han er jo kaptein her og vil bidra etter best mulig evne på slutten, sier Horneland.

– Jeg er glad for at han vil ofre seg selv litt får å stå i det sammen med oss den siste måneden, fortsetter treneren.

Brann møter Sandefjord på Release Arena klokken 17.00 søndag.