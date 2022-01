«Nye» Stjernen har overrasket flere. Slik har de lyktes.

Stjernen er den store overraskelsen i årets sesong. Hockeyekspert peker på to grunner til at Fredrikstad-klubben kjemper om seriegull.

Stjernen går fra seier til seier i hockeyligaen. En gammel kjempe har våknet.

Det er ikke bare «Lange flate ballær 3» Fredrikstad kan glede seg over for tiden. Sesonginnspurten i hockeyens eliteserie kan også bli et høydepunkt. To strake 3–2-seire i romjulen over rivalen Sparta gir klubbens supportere grunn til optimisme.