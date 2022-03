Lettet Nilsen med sprintsølv: – Vært litt bekymret

Vilde Nilsen ledet lenge sprintfinalen i Paralympics onsdag, men ble tatt igjen. Langrennsløperen endte opp med sølv og var fornøyd med det.

Vilde Nilsen vant sølv i sprint i Paralympics. Her fra VM i januar.

9. mars 2022 07:42 Sist oppdatert 22 minutter siden

Nilsen kom godt i gang i klassen stående og begynte å avansere i løypa. Hun var 16 sekunder bak, men kjørte seg raskt opp i tet.

Hun fikk seg etter hvert en god luke til konkurrentene bak, men ble kjørt inn mot slutten. På oppløpet begynte kreftene å ta slutt for Nilsen, og hun ble hun tatt igjen av Natalie Wilkie som vant og tok sitt andre gull under lekene.

Nilsen var i mål tre sekunder bak Wilkie. Sydney Peterson tok bronsen.

– Veldig bra

– Først og fremst er det deilig å ta medalje. Jeg må innrømme at jeg de siste dagene har vært litt bekymret for at jeg skulle greie å ta medalje. Det er egentlig veldig bra å ta sølv i dag, synes jeg, sa Nilsen til NRK.

Tromsø-jenta Nilsen jublet og smilte da sølvet var sikret under seremonien etter løpet. 21-åringen vant semifinaleheatet sitt uten å bruke opp alt av krefter og fikk med det en fin vei til finalen.

Nilsen fikk en stor nedtur under 15-kilometeren mandag. Da måtte hun bryte underveis i et løp hvor veldig lite fungerte for 21-åringen. Mye tyder på at høyden ikke spilte på lag med Nilsen.

– Det var veldig tungt å omstille seg, sa Nilsen.

Onsdag ble det en opptur hvor hun forsvarte sølvet for fire år siden.

Andre norske

I sprinten for menn i stående klasse var 47 år gamle Kjartan Haugen kvalifisert. Han klarte ikke å hevde seg og havnet på 6.-plass i finalen.

Birgit Skarstein og Indira Liseth deltok sprinten for sittende. Begge tok seg til semifinalen, men der sa det stopp for de to. Skarstein var nærmest en finale, men det holdt ikke.

– Jeg ble fanget bak en tysker og kom meg ikke fordi. Det var nesten litt slåsskamp. Jeg var nok litt for snill, rett og slett, jeg burde nok ha vært litt tøffere, sa Skarstein til NRK, som likevel smilte etter konkurransen.

I klassen menn synshemmede var Thomas Oxaal Norges representant. Han endte på 12.-plass i kvalifiseringen. Det var kun de åtte beste som tok seg til semifinalen.