Nilsen med sprintsølv i dramatisk finale i Paralympics

Vilde Nilsen ledet lenge sprintfinalen i Paralympics onsdag, men ble tatt igjen. Langrennsløperen endte opp med sølv og var fornøyd med det.

Vilde Nilsen vant sølv i sprint i Paralympics. Her fra VM i januar.

NTB

26 minutter siden

Nilsen kom godt i gang i klassen stående og begynte å avansere i løypa. Hun var 16 sekunder bak, men kjørte seg raskt opp i tet.

Hun fikk seg etter hvert en god luke til konkurrentene bak, men ble kjørt inn mot slutten. På oppløpet begynte kreftene å ta slutt for Nilsen, og hun ble hun tatt igjen av Natalie Wilkie som vant og tok sitt andre gull under lekene.

Nilsen var i mål tre sekunder bak Wilkie. Sydney Peterson tok bronsen.

Tromsø-jenta Nilsen jublet og smilte da sølvet var sikret under seremonien etter løpet. 21-åringen vant semifinaleheatet sitt uten å bruke opp alt av krefter og fikk med det en fin vei til finalen.

Nilsen fikk en stor nedtur under 15-kilometeren mandag. Da måtte hun bryte underveis i et løp hvor veldig lite fungerte for 21-åringen.