Den unike klubbens løp ble arrangert bare timer før Norge gjenåpnet: - Hadde aldri trodd vi skulle bli nektet å drive med idretten vår

På dagen da Norge gjenåpnes, arrangerte Northern Runners løp for å markere at klubben er 10 år.

Johnni Håndstad (t.v), John Roar Paulsen, Inger Lise Brones og Sebastian Henriksen markerte både gjenåpningen og Northern Runners sitt tiårsjubileum.

Én time siden

Lørdag markerteidretten over hele landet at Norge endelig gjenåpnes. En rekke ulike arrangementer finner sted i hele Norge, og et av dem var i Tromsdalen lørdag formiddag.

Løpeklubben Northern Runners har virkelig satt sitt preg på Tromsø siden oppstarten i 2011, og lørdag markerte klubben jubileet med et løp som startet ved Reinen skole på fastlandet.