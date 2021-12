Debuterer i håndball-VM med hijab: – En historisk begivenhet

CASTELLÓN (VG) De iranske håndballjentene gleder seg stort til å VM-debutere mot Romania fredag kveld. Søndag er Norge motstander i Spania. Thorir Hergeirsson kaller det historisk.

IRAN-KAPTEIN: Shima Zare leder Irans oppvarming på morgentreningen fredag.

– Jeg gleder meg til denne kampen. Det er flott og et stort steg. For muslimske kvinner er det fantastisk. Dette er en historisk begivenhet, sier landslagssjefen til VG.

Han følges opp av Stine Bredal Oftedal.

– De spiller i hijab og det skal være helt greit og fint i håndball. Det har vært mye snakk om at nivået faller i VM, men dette er noe av det mest positive med at det utvides til 32 nasjoner, sier kapteinen som kaller det «en god ting at man kan se mangfold på denne måten».

Norge åpner VM mot Kasakhstan fredag mens de iranske jentene blir motstandere i kamp nummer to i Castellón.

– Vi skal gjøre vårt beste for å vise frem den beste siden til islamske jenter med hijab, sier kaptein Shima Zare ifølge internasjonale håndballforbundet IHF.

Iran-jentene ankom fredag morgen den første treningen i VM-arenaen Polideportivo Ciutat de Castelló med et vennlig «salam» (fred) til VG og andre medier. Så ledet Zare en oppvarming der absolutt alt foregikk kollektivt og uten ball.

– Det var en ubeskrivelig følelse da vi vant og var klare for VM, sier Maryam Yousefi til IHF. Hun har nettopp Oftedal som sin favorittspiller.

Kvinnenes håndball-VM er utvidet fra 24 til 32 nasjoner. IHF og president Hassan Moustafa har fått en god del kritikk, men får støtte fra Hergeirsson.

– Dette er en av de viktige tingene for idretten vår. Vi ønsker å få med flere verdensdeler og flere muslimske nasjoner spesielt, sier han og mener at man må være «overbærende» i forhold til store kvalitetsforskjeller.

– Etter 20 år betyr VM-deltagelsen at vi får igjen for all innsatsen, sier Iran-kaptein Zare. Hun er 36 år og mener at VM-deltagelsen er et gjennombrudd.

– Vi viste at et islamsk lag kan hevde seg mot sterkt kjempende lag, sier Zare og mener at laget fremsto som «fighters» da VM-plassen ble sikret nå i høst.

VM-KLARE: Maryam Yousefi (7) og Iran er klare for VM-debuten mot Romania kl. 18.00 i Spania.

Tirsdag 21. september vil stå som en milepæl i historien til det iranske laget. Med seier over Syria under Asia-mesterskapet ble Iran klare for VM-sluttspillet.

Med 38–19-seier var det aldri noen tvil. Både hovedtrener Ezatollah Razmgar og assistentene var rammet av corona. Men hovedlederen og fysioterapeuten ledet laget til Spania-VM fra benken.

Dette er første gang et iransk kvinnelandslag deltar i et globalt mesterskap uansett om det handler om senior-, junior- eller ungdomsmesterskap.

Iran tapte Asia-semifinalen med solide sifre – 21–46 – for vinneren Sør-Korea. Men yppet seg mot OL-vert Japans nye lag i gruppespillet i en kamp som endte med 20–23-tap. Seirer over Kuwait, Palaestina, Jordan og Syria sikret VM-deltagelsen.

– Vi spilte med hjertet og hadde et mål: VM i Spania. Min store motivasjon er å score mål. Jeg elsker det. Elsker ristingen i nettet av ballen, beskriver toppscorer Shaghayegh Bapiri med Nora Mørk som favorittspiller.

– Det blir veldig gøy og interessant å se. Jeg har ikke sett de spille, men det blir gøy å se hvordan de er. Jeg vet ikke helt om jeg gleder meg til å spille, for man har jo ikke lyst til å gjøre noe feil. Vi har snakket mye om at det er mye riving i drakt og sånt, og nå har jo de et hodeplagg som gjør at det er mer å ta tak i. Vi blir jo dratt i håret for eksempel, sier Mørk til VG.

GOD SPRINTER: Farzaneh Fasihi forbereder seg til 100-meterforsøket i OL sammen med Maggie Barrie fra Sierra Leone.

Iran er ingen ubetydelig idrettsnasjon på verdensbasis. Den iranske troppen tok i Tokyo-OL tre gull og til sammen syv medaljer. Det var bare én mindre enn Norge.

Håndballjentene var de eneste norske kvinnene på seierspallen, mens alle de iranske medaljene ble tatt av menn. I Iran-troppen var det 55 menn og 10 kvinner. Sprinteren Farzaneh Fasihi var en av kvinnene som gjorde det best. Hun kom til kvartfinalen på 100 meter.

I Rio-OL for fem år siden tok Kimia Alizadeh bronse i taekwondo. Hun er den eneste iranske kvinne som har vunnet OL-medalje gjennom tidene.

Det betyr ikke at iranske kvinner har vært totalt usynlige i OL. Tre av de siste flaggbærerne har vært kvinner for den islamske republikken Iran som ble etablert etter revolusjonen i 1979.

Langrennsløperen Samaneh Beyrami Baher bar det iranske flagget i vinter-OL i 2018.