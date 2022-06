Tøft comeback for Bjarte Myrhol: – Kroppen var ikke klar

Han gjorde comeback for storklubben Kiel en uke etter 40-årsdagen. Bjarte Myrhol innrømmer at håndballkarrierens siste eventyr har kostet. Men til helgen kan han vinne Champions League.

FEM KAMPER: Bjarte Myrhol gjør fem kamper for Kiel. Her mot gamleklubben Rhein-Neckar Löwen og bestekommpisen Andy Schmid (til høyre med nr. 2). Etter kampen holdt Myrhol tale for sveitseren ute på banen.

– Kroppen var ikke klar, sier han etter å ha vært på banen i to av tre kamper i den tyske serieavslutningen. Men i Kiels aller siste match ba Myrhol pent om å få bli sittende på benken.

– Jeg hadde såpass mye vondt. Skulderen er ikke bra og jeg har dessuten fått en strekk i magen. Det er sånn som preller av om man er i god form, ler Myrhol som ble takket av i OL for Norge sist sommer.

– Jeg fikk en realitysjekk den andre uken med Kiel: Det var en grunn til at du la opp, Mister.

– Du angrer ikke?

– Jeg hadde gjort det samme igjen. Det har vært en guttedrøm for meg å få spille for Kiel. Da jeg var på mitt beste ventet i flere år på at det kanskje skulle komme et tilbud, men det kom aldri, sier han og kaller de siste ukene «et lite eventyr». Myrhol ble perioden som Rhein-Neckar Löwen-spiller (2009–15) flere år kåret til Bundesligas beste strekspiller.

Han scoret to mål i Kiel-debuten i kampen hvor Sander Sagosen knakk ankelen. Det er foreløpig de eneste scoringene for Kiel. Harald Reinkind har dominert denne sesongen med 174 mål i Champions League og Bundesliga.

BEGEISTRER: Bjarte Myrhol ble tildelt Håndballforbundets begeistringspris i mai. Her sammen med president Kåre Geir Lio (til venstre), generalsekretær Erik Langerud og sønnen Rasmus i mai. Rett etterpå kom tilbudet fra Kiel.

– Det gikk veldig bra de første 4–5 dagene. Da tenkte jeg bare «oj!». I angrep holdt jeg følge, sier Myrhol.

Lørdag venter den ultimate utfordringen: Regjerende mester Barcelona i Champions League-semifinalen i Köln. I den andre semifinalen møtes polske Kielce og Veszprém fra Ungarn. Finalen spilles for 20.000 i Lanxess Arena søndag.

– Det har vært mye greier med kroppen den siste tiden, men jeg synes jeg har fått bedre styr på det nå. Det har vært en positiv utvikling denne uken. Nå tror jeg igjen at jeg kan bidra om jeg kommer på banen, sier Myrhol.

Han ble hentet til klubben på grunn av Hendrik Pekelers skade. Nå kan Myrhol få muligheten i strekpar med Kiel-profilen Patrick Wiencek i 7 mot 6-spillet i angrep.

– Barcelona er ingen hvem som helst, men i denne helgen er absolutt alt mulig for alle. Det er umulig å si hvem av de fire lagene som tar tittelen, mener Myrhol.

Myrhol har to ganger tidligere spilt semifinale i turneringen – for Veszprém og Rhein-Neckar Löwen – men nådde aldri en finale.

Det kan skje i karrierens aller siste kamp.

– Jeg prøver å ta det med ro. Jeg kommer selvsagt ikke til å få noen enormt stor rolle. Det handler om å gripe sjansen om jeg kommer utpå, mener Myrhol som har to VM-sølv med Norge og sølv i Bundesliga med Löwen.

FLYTTER HJEM: Neste sommer flytter Bjarte Myrhol hjem til Sandefjord med kona Charlotte og barne Rasmus, Veslemøy og Håkon. VGs bilde ble tatt i fjor.

Myrhol er fortsatt bosatt i Danmark, men familien har kommet i gang med husbygging i Sandefjord. Neste sommer går flyttelasset hjem til Norge. Til daglig konsentrerer han seg om håndball for barn og ungdom. Firmaet «Learn handball» driver han sammen med broren Atle.

På sensommeren blir Bjarte Myrhol også forfatter. Da kommer «Håndballskills» rettet mot den nye generasjonen norske spillere.

– Den er skrevet av meg. Det er altfor få håndballbøker for unge spillere. Min motivasjon er å inspirere og motivere, forklarer han.

Bjarte Myrhol er ikke blitt fristet tilbake på toppnivå som trener.

– Jeg vet jeg besitter noen kvaliteter som kunne gjort seg som trener, men inntil videre er ikke den gnisten blitt tent.