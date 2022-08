Nå kommer de tilbake til Trondheim Spektrum

Håndballherrene skapte folkefest under EM i Trondheim i 2020. I januar skal de finpusse VM-formen i byens storstue.

TRONDHEIM SPEKTRUM: Norge - Frankrike. Norge knuste Frankrike. Sander Sagosen vant superduellen mot Nikola Karabatic suverent. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen

8 minutter siden

– Tusen takk. Det er ikke annet å si, jeg er rørt. Det har vært en ære å spille her, og jeg håper vi en dag kan få spille et helt mesterskap her, sa Sander Sagosen til Adresseavisen etter de innledende gruppekampene i EM i januar 2020.

Da hadde de norske håndballherrene fylt Trondheim Spektrum til randen, til det som ble en real idrettsfest få måneder før koronapandemien gjorde seg gjeldende.