Det er midt i Ekstremsportveko. Under Mønsberget på Voss står en gjeng klatrere i en sirkel. Det er klart for buldrekonkurranse.

Det er knapt en ekstremsport han ikke har prøvd

– Det handler bare om å tørre, sier Arne Veim Haugland.

24 minutter siden

Det ligger store steiner spredt utover skogsområdet i buldrefeltet.

Her har rundt 60 klatrere samlet seg for å konkurrere under tredje dag av Ekstremsportveko.